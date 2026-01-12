紅山半島僭建｜三幢獨立屋業主認違反建築物條例　共罰款$27.5萬

港島獨立屋豪宅紅山半島，經歷2023年9月一場世紀暴雨後，該區出現山泥傾瀉，並揭發多戶涉僭建。屋宇署今（12日）指，三幢紅山半島獨立屋業主由於進行僭建工程，違反《建築物條例》、即明知未事先獲得屋宇署批准及同意便進行建築工程條文，上周四（8日）在東區裁判法院認罪，共被判處罰款275,000元。屋宇署指，政府今年會向立法會提交草案修訂《建築物條例》，當中會增加嚴重僭建物罪行罰則以加強阻嚇力。



2023年9月10日，世紀暴雨導致紅山半島出現山泥傾瀉，意外揭發有豪宅疑僭建或霸佔官地。（資料圖片/梁鵬威攝）

包括在花園、天井、客廳、睡房、平台及天台等樓層加建若干搭建物

屋宇署指，2023年9月開展大規模行動，巡查紅山半島臨海一帶獨立屋，在多幢獨立屋發現僭建物，包括上述涉事三幢獨立屋。調查發現，該三幢獨立屋的業主明知未事先獲得屋宇署批准及同意便進行有關建築工程，包括在花園、天井、客廳、睡房、平台及天台等樓層加建若干搭建物，違反《建築物條例》第14（1）條。

三幢獨立屋業主認罪 最高一名遭罰款$13萬

屋宇署遂於2024年8月及9月根據《建築物條例》第40（1AA）條對業主提出檢控，他們上周四被法庭定罪及分別被判處罰款130,000元、85,000元及60,000元。

屋宇署及地政總署人員山泥傾瀉事故後曾進入相關屋苑調查，發現除受山泥傾瀉影響的四間獨立屋外，其他85間臨海獨立屋中，70間初步懷疑有僭建物，亦有泳池的地基外露。(資料圖片/香港01記者攝）

屋宇署稱已向紅山半島30幢獨立屋提出檢控 定罪個案已有24宗

屋宇署指，先後向紅山半島30幢獨立屋提出檢控，目前累計因僭建違反《建築物條例》第14（1）條而被法庭定罪的個案已有24宗，法院正陸續就餘下個案展開聆訊。

政府今年將提交草案修訂《建築物條例》 增加嚴重僭建物罪行的罰則

該署發言人表示，業主在物業進行建築工程之前，應先諮詢建築專業人士的意見，確保建築工程符合《建築物條例》的規定，而政府今年會向立法會提交草案，修訂《建築物條例》，當中會增加嚴重僭建物罪行的罰則以加強阻嚇力。