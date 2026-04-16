紅山半島黑雨後揭僭建　業主認罪並聘人拆除加建物　罰款11萬

紅山半島獨立屋在2023年9月經歷黑色暴雨後，發生山泥傾瀉，屋宇署隨後展開大規模巡查後，揭發多個單位涉僭建。其中76號洋房被指在3個樓層的平台及花園加建搭建物，同時在花園加建了游泳池，被屋宇處票控5項違反建築物條例。被告早前認罪，案件今（16日）在東區裁判法院判刑，主任裁判官張志偉指，被告坦白認罪，亦有找合資格人士清拆，是最大的求情因素。雖然涉案洋房鄰近斜坡，但沒有證據顯示山泥傾瀉與此有關，考慮到本案的性質及規模等因素，終就5項傳票控罪共判罰11萬元，罰款須在28天內繳交。



被告Sunset Boulevard Company Limited，控罪指有人提出告發，指稱被告身為白筆山道18號（松柏徑）紅山半島76號洋房的擁有人，在2006年12月25日至2009年7月8日，明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，在上述洋房展開或進行建築工程，違反建築物條例（第123章）第14（1）條及第40（1AA）條。

2023年9月一場世紀黑雨後，紅山半島附近有山泥傾瀉情況出現，並揭多戶疑涉僭建。(香港01記者攝）

2023年9月一場世紀黑雨後，紅山半島附近有山泥傾瀉情況出現，並揭多戶疑涉僭建。。(香港01記者攝）

2023年9月一場世紀黑雨後，紅山半島附近有山泥傾瀉情況出現，並揭多戶疑涉僭建。。(香港01記者攝）

僭建物包括泳池

傳票指有關的工程在所述建築物的第4樓層入口、客廳樓層及睡房樓層（第2、3樓層）的平台及花園加建1個搭建物，另在花園加建了1個游泳池。

被告聘專業人士拆卸有別於不願還原的業主

主任裁判官張志偉引述辯方求情指，被告最大的求情理由是坦白認罪，已著手安排及聘請專業人士拆卸，有別於其他不願還原及修葺的情況。相關物業亦只用於公司董事自住，非收益用途，望法庭輕判。

涉僭建泳池罰款會較高

控方指，本案其中一張傳票的僭建物為游泳池，據過往同類情況而言，此類僭建的罰款會較高，另案面積相若的僭建泳池，罰款約為3萬元。

已僭建近廿年

張官判刑時指出，有關本案涉及的5項傳票，屋宇署已就同屋苑已處理的個案列表，惟仍需就每案的案情獨立考慮。本案所涉物業，在2006至07年已有違規情況，惟未有被察覺。被揭發後，被告坦白認罪，並找合資格人士清拆。雖然涉案洋房鄰近斜坡，但沒有證據顯示山泥傾瀉與此有關。

洋房由業主自用無收益

張官稱，該洋房雖然由有限公司持有，但業主只用以自住，沒有收益，拆卸令亦著力進行中，考慮到本案的性質及規模等因素，終就5項傳票控罪共判罰11萬元，罰款須在28天內繳交。

案件編號：ESS20730-20734/2024