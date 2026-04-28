紅山半島僭建案　商人陳天賜佔官地等多罪成　官指漠視法紀罰98萬

商人陳天賜和其妻子任董事的公司持有於紅山半島的74號洋房，因2023年9月一場豪雨引發的山泥傾瀉，屋宇署等多個部門到附近查看，從而揭發包括陳所處獨立屋等多戶涉僭建。陳的物業並涉非法佔用官地建設地牢等，被地政總署和屋宇署票控共7項傳票罪。案件今（28日）在東區裁判法院判刑，裁判官鄭潤聰指，被告在審訊時將責任歸於控方，反映他沒有悔意，「完全漠視法紀及安全」，就7張傳票判罰98萬元。



辯方律師早前求情透露，涉案物業事發後已跌價三成，清拆僭建物費用或更高達5千萬元，又稱物業因涉本案而難以出租。惟鄭官指，此皆為公司嚴重違例所致，是咎由自取，難以得到法庭的同情。



涉案紅天半島單位的戶主陳天賜。(資料圖片/陳曉欣攝)

2023年9月10日，暴雨導致紅山半島出現山泥傾瀉，意外揭發有豪宅疑僭建或霸佔官地。（梁鵬威攝）

控方呈照片指尚未有工程展開

控方呈上今年4月22日所拍攝的照片，指涉案洋房尚未有工程展開，其他洋房的工程均已完成或進行中。

稱單位曾出租但無租約亦無收租金

鄭官關注，辯方稱涉案洋房一直出租予公司「Apexcon」，似乎涉及圖利，惟辯方解釋指雙方沒有正式的租約，亦未有收取租金。辯方亦表示，涉案兩間公司沒有關係，惟鄭官質疑：「咁多年，無租約，唔收錢，呢個就你嘅講法？」辯方確認。

辯方指因未得地政處同意而未展開工程

就涉案洋房尚未開展還原工程，辯方指有報告指僭建物有安全性問題，因為未得地政處同意，故有關工程尚未開展。此外，清拆需要受認可人士參與，費用昂貴，而且有部分僭建物無法拆除，故不能全面清拆，被告想等待答覆後再一次過處理。

官指物業難出租因嚴重違例屬咎由自取

鄭官判刑時明言，辯方聲稱向公司「Apexcon」免費出租涉案洋房，法庭對此說法有所保留。鄭官引述辯方求情指，被告還原洋房要花費5千萬，樓價亦下跌30%，同時因本案難以出租或出售，惟鄭官認為，此皆為公司嚴重違例所致，是咎由自取，難以得到法庭的同情。

斥被告把責任歸控方無悔意

鄭官續指，涉案洋房由2006年起僭建，若非有執法部門介入，相信情況會持續至今。鄭官斥，僭建情況猖獗，行為漠視法紀，佔用的官地也不小。被告在審訊時將責任歸於控方，反映沒有悔意，「完全漠視法紀及安全」，遂就地政總署的傳票判罰50萬。

不接納辯方指要一次過清拆說法

就屋宇署票控的6張傳票，鄭官指，被告在06年以3900萬購入涉案洋房，現時價值為5300至7000千萬。除了升高花園水平外，所有僭建物均令室內空間增大。同時他認為，本案的部分僭建情況輕微，可先行處理，故不接納辯方指「想一次過處理」的說法。

限被告14日內繳付98萬罰款

鄭官稱，有鑑於紅山半島僭建情況猖獗，且其他洋房已開始動工或完成還原，斥本案「完全漠視法紀及安全」，就6張屋宇署傳票判罰48萬元，罰款總額為98萬元，須在14天內繳交。

被告涉在未批租地上建造構建物

被告Future Ocean Limited持有涉案的獨立屋，被告由商人陳天賜及其妻全資持有。被告被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，指於2024年2月21日當天或前後，以任何方式參與白筆山道18號D地盤紅山半島松柏徑74號屋（又名B31號屋）毗鄰的未批租土地上，建造構築物的工作，而該構築物並非根據許可證、撥地契據或撥地備忘錄而建造。

另被指在多個樓層搭建花園等

被告另被屋宇署票控7項控罪，指他身為紅山半島松柏徑74號洋房的擁有人，在2009年7月8日至2022年11月29日期間的某個日期，明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，在上址展開及進行建築工程。傳票顯示，被告被指在洋房的天台、入口樓層（第4樓層）的平台、睡房樓層（第2樓層）的平台和花園，僭建共4個搭建物；在花園加建的搭建物上，再加建一個位於主人房樓層（第1樓層）的搭建物、在花園下加建一個搭建物伸越至地段界線之外，以及拆除部份擋土牆。

案件編號：ESS7753/2024、ESS20892-20898/2024