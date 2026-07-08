紅山半島業主求覆核清拆令　指屋宇署應酌情准留部份僭建物

港島獨立屋豪宅紅山半島在2023年9月世紀暴雨後，發生山泥傾瀉，並揭發多戶涉僭建。屋宇署向其中一戶涉潛建的業主發出清拆令，要求拆除在洋房花園及平台的僭建物。業主向上訴審裁小組提出上訴，遭駁回。業主昨(7日)入稟高等法院，申請司法覆核(HCAL1227/2026)。該業主指，屋宇署可以行使酌情權，在考慮安全問題後，讓部份僭建物保留。惟審裁小組採取「一刀切」的態度，認為署方或審裁小組處理僭建物時，讓業主改動僭建物並不可行。業主要求法庭頒令推翻駁回上訴的決定，或由全新的審裁小組重新考慮上訴。



申請人為BOLITHO OLIVER ROBERT MORGAN，答辯人為建築物上訴審裁小組，屋宇署署長和申請人妻子FARLOW MARGARET ANNE，被列為利益關係方。

紅山半島在2023年9月10日一場豪雨後，附近地段出現山泥傾瀉，屋宇署事後到多戶查僭建物。(香港01記者攝）

屋宇署等事後要紅山半島多戶拆除僭建物。（梁鵬威攝）

申請人是52號洋房業主

申請書指，申請人和妻子為紅山半島52號洋房的業主。屋宇署於2023年12月向他們發出清拆令，要求他們拆除洋房的僭建物，申請人於同月向上訴審裁小組提出上訴。

申請人認為僭建物結構上安全

上訴聆訊時，業主不爭議涉案構築物屬僭建。惟屋宇署的證人指，若構築物並非在批准的圖則內，署方便會發出清拆令，不論該構築物是否安全，或會否構成安全風險。申請人的證人則認為，洋房的僭建物結構上安全。審裁小組本年5月駁回上訴，認為審裁小組無權讓申請人改動僭建物。

認為屋宇署可行駛酌情權

申請人指上訴審裁小組在法律上犯錯，排除申請人改動僭建物。申請人指，屋宇署有責任保護公眾，避免他們受危險的僭建物威脅，並可行使酌情權，在考慮安全問題後，讓部份僭建物保留。惟審裁小組採取「一刀切」的取態，認為署方或審裁小組處理僭建物時，指業主改動僭建物並不可行。

強調政策目的是要確保健築物安全

申請人又指，政策的其中一個目的是確保建築物安全，或減低安全風險。惟署方決定是否發出清拆令時，安全並非其中一個考慮因素。申請人質疑，審裁小組駁回上訴的決定，和確保建築物安全的政策目的，沒有合理關連。

申請人要求法庭頒令推翻審裁小組駁回其上訴的決定，或由不同成員組成的審裁小組重新考慮其上訴。