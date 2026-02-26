紅山半島業主涉僭建　地政入屋查山泥傾瀉　發現官地建了草地平台

紅山半島獨立屋物業在2023年9月經歷豪雨後，出現山泥傾瀉情況，並揭多個單位涉僭建。其中一間由商人陳天賜和其妻任董事公司持有的物業，並涉非法佔用官地，以建設地牢，持有單位的公司，被地政署和屋宇署控以7項傳票。案件今（26日）在東區裁判法院開審。地政處人員供稱，他們在陳同意下曾入單位，並發現疑有向海官地被用作建設地牢及草地，陳當時並有問他申請短期租用官地的事。



商人陳天賜被指曾詢問短期租用官地事宜。(陳曉欣攝)

地政處首席產業主任郭潤祥檢查紅山半島的山泥傾瀉情況時，發現有官地上被建造了草地平台。(陳曉欣攝)

紅山半島2023年9月經歷世紀豪雨後，出現山泥傾瀉情況。(香港01記者攝）

地政署控非法佔用官地

被告Future Ocean Limited，被地政署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，指被告於2024年2月21日前後，以任何方式在紅山半島松柏徑74號屋（又名B31號屋）毗鄰的未批官地上建造構築物，該構築物並未獲批建造。

屋宇署控7項未獲授權下展開加建工程

被告另被屋宇署控7項傳票，指被告身為74號屋擁有人，在2009年7月8日至2022年11月29日期間，明知未獲建築事務監督同意，在上址展開工程，包括洋房的天台、入口樓層（第4樓層）的平台、睡房（第2樓層）的平台和花園，僭建共4個搭建物；花園上有加建，另在主人房樓層（第1樓層）亦有搭建物、在花園下加建一個搭建物伸越至地段界線之外，以及拆除部分擋土牆。

為調查山泥傾瀉而到74號屋調查

控方今傳召港島西及南區地政處首席產業主任郭潤祥作供。郭稱，處方因應2023年9月初的颱風造成山泥傾瀉事件，懷疑有政府土地被非法佔用，故在9月20日偕同測量處人員到涉案的紅山半島74號屋調查，及視察屋對出的斜坡。

郭指，當時唯一通往斜坡的道路只能經過74號屋到達。郭按門鐘後一名外籍傭工應門，對方稱戶主不在家，郭留下聯絡方式。翌日早上，自稱「陳生」的男子致電郭，並稱他是74號屋戶主，同意讓地政處人員當日經過其單位到斜坡視察。

草地平台疑建在政府土地之上

郭等人入屋，由陳生帶領落數層樓梯到達一個向海的私人花園。郭發現，花園下方有一草地平台，他相信平台位置建政府土地之上。郭等人之後再由花園的室內樓梯往下走，到達位於玻璃門外的草地平台，平台下層的地牢被分間成房間，座向海景。陳表示平台和房間的結構都安全，並問及申請短期租約的事。郭指他負責非法佔用官地的事，稍後會要求停止佔用官地，郭問陳的全名，但陳沒透露。陳無提及構建物是租客單方面行為。

貼上停用公地通知後陳再問申請短期租地事宜

翌日，郭與同事及屋宇署人員再臨74號屋，在陳同意下，於大門外貼上要求停止佔用政府土地的通知，限期為2024年2月20日。同日下午，陳天賜致電地政處查詢申請短期租用政府土地事宜，郭稱非由其部門負責，並將相關部門電話給陳。

無人機拍到有人在平台上活動

及至期限屆滿前，郭稱其同事未能聯絡陳，無法進入屋內視察，其後測量處使用無人機拍攝涉案政府土地情況，發現構築物仍然存在。在2月21日，郭到紅山半島其他物業視察，在70號屋內望見74號屋的草地平台上有人活動。

陳天賜妻子袁慧明代表被告公司盤問時指，無人機拍攝有人在草地平台踎低的照片，那人有可能是使用土地，也可能是在測量土地。郭表示他不能肯定。

案件編號：ESS7753/2024、ESS20892-20898/2024