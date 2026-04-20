紅山半島僭建　陳天賜所持公司裁罪成　洋房跌價3成清拆料需5千萬

紅山半島多間獨立屋在經歷2023年9月的豪雨，被揭發僭建問題嚴重。商人陳天賜和其妻子任董事的公司擁有的74號洋房，更涉非法佔用官地建地牢，該公司因而遭地政署和屋宇署票控7項傳票罪。案件今（20日）在東區裁判法院裁決，裁判官鄭潤聰認為僭建工程涉龐大費用，並涉大範圍永久改建，認為被告必定知情，裁定7傳票全部罪成。



辯方求情時透露，涉案洋房事發後跌價三成，清拆僭建部分估計需5千萬，亦有就清拆令提出上訴，並正等候上訴結果。鄭官把案押後至4月28日判刑。



商人陳天賜是以Future Ocean Limited持有涉案紅山半島74號屋的物業。(陳曉欣攝)

2023年9月發生世紀暴雨，多區出現嚴重山泥傾，屋宇署等之後揭發紅山半島多戶涉僭建。(香港01記者攝）

2023年9月發生世紀暴雨，紅山半島一帶出現嚴重山泥傾。(香港01記者攝）

地政總署票控1項在未批租土地上建築

被告Future Ocean Limited，被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，指被告於2024年2月21日，參與白筆山道18號D地盤紅山半島松柏徑74號屋（又名B31號屋）毗鄰的未批租土地上，建造構築物，而該構築物並非根據許可下建造。

遭屋宇署票控多項僭建

被告另被屋宇署票控7項控罪，指他身為紅山半島松柏徑74號洋房的擁有人，在2009年7月8日至2022年11月29日，在未獲得建築事務監督的同意下，進行建築工程。涉及的工程包括：洋房的天台、入口樓層（第4樓層）的平台、睡房樓層（第2樓層）的平台和花園，僭建4個搭建物；另在花園加建的搭建物上，再加建一個位於主人房樓層（第1樓層）的搭建物、在花園下加建一個搭建物伸越至地段界線之外，以及拆除部分擋土牆。

曾辯稱對僭建不知情

辯方爭議，被告曾把涉案房屋出租於名為「Apexcon」的公司，他對僭建一事不知情。

官不信租客會在未得業主同意下改建

鄭官卻指，辯方無法提供租約等證據，且工程涉及龐大費用，亦涉及眾多地方的大範圍永久改建，大大提升室內面積。如租客在未經業主同意下私下改建，可能令業主面對訴訟及被「釘契」的風險。

僭建規模大 可影響房屋安全

鄭官續稱，涉案房屋的僭建規模大，可能影響房屋的安全性，其僭建及改建的性質，亦需要一定數量的工人及專業人士才能完成，陳天賜在屋宇署和地政總署人員入屋視察時，曾以屋主身份協調，唯一的合理推論，是相關的改動是得到了被告的同意，他對此亦是知情，故裁定6項違例僭建傳票罪名成立。

官不接受購入時已有僭建物

就地政處的傳票，辯方曾提出該部分的僭建在被告購入時已建造。鄭官反駁指，與2019年的航拍照片對比，該位置的變化明顯，有關的草坪消失，取而代之的是棚架，有關的變化必然是人為。

鄭官認為，更重要的是，被告身為該洋房的擁有人，可以隨意入屋，而該洋房中亦有內部通道前往有關的官地，故不接納該部份的僭建在被告購入時已建造的說法，裁定被告「不合法在未批租土地上建造構築物罪」罪成。

辯方指清拆非一時三刻可解決

辯方求情指，被告接到清拆令後，已立刻找專業人士評估，發現問題並非一時三刻可解決。被告承諾在解決安全問題，及其就清拆令的上訴有結果後，會著手還原僭建物。

估計清拆還原需5千萬

辯方另指，涉案洋房在事發後跌價三成，就其樓價而言是龐大的數字。而且僭建部分清拆還原亦預計需要5千萬。公司董事及其家人亦因傳媒的報道而聲譽受損。

案件編號：ESS7753/2024、ESS20892-20898/2024