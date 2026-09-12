今日新聞8分鐘｜男子餐廳滋擾被制服｜疑私吞三千萬獎金男子被捕

何文田P牌私家車剷行人路掃冧路牌 3途人送院 司機涉危駕被捕

何文田今日（11日）發生嚴重車禍。下午5時42分，據報一輛電動私家車沿忠孝街行駛，駛至迦密中學對開時，懷疑失控剷上行人路，撞到數名途人，據報有傷者一度昏迷。

救援人員趕至，發現一男兩女傷者，全部人均清醒，送往伊利沙伯醫院救治，其中一人情況危殆。現場所見，掛有「P牌」的電動車仍然停在行人路上，車頭損毀、有零件鬆脫，擋風玻璃破裂，男司機被帶上警車協助調查，其後涉「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。

荃灣貨車衝紅燈險撞3名女學生 司機同日落網 案件將提堂

網上昨日（10日）流傳一段「車Cam」，前Cam顯示一輛貨車沿荃灣國瑞路往石籬方向行駛，途經關門口村對開行人燈號過路處時，懷疑衝紅燈，險撞數名打算過馬路的女學生，幸事件沒有釀成意外，眾人如常過馬路，有女途人指向貨車，相信斥責司機，亦有女學生舉起手機拍攝。後Cam拍到貨車車牌，司機事後一度減慢車速，相信正了解是否有人受傷。

警方表示，新界南總區交通部留意到該段短片，一輛中型貨車昨午在荃灣國瑞路駛過行人燈號過路處時，對正在橫過該過路處的三名女學生構成嚴重威脅，事件中幸未有任何人受傷。新界南總區交通部經迅速及深入調查後，昨晩拘捕一名43歲本地男司機。該名被捕司機已被落案控以一項「危險駕駛」罪，將於本月25日在沙田裁判法院提堂。

馬鞍山恆安邨單位傳異味消防爆門 七旬夫妻倒斃屋內 重案組跟進

今馬鞍山發生雙屍案。昨晚（11日）8時許，警方接獲報案指，恆安邨恆日樓一個單位近日傳出異味，消防爆門進入單位，發現客廳有兩具屍體倒卧，案件列作「屍體發現」，交由沙田警區重案組跟進。

天水圍麥當勞綠衣男騷擾陌生婦 批肘襲擊職員 眾人制服

今Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」昨日（11日）流傳3段影片，顯示一名戴白帽的綠衣男子在一間商場的麥當勞內要求一名陌生老婦「請食薯條」，對方一邊避開，一邊舉起拐杖；但綠衣男懷疑受到挑釁，出手抓住她的拐杖，嚇得她驚叫「打人」。餐廳職員上前制止，綠衣男即施以「批肘」，另一名職員加入戰團，雙方扭作一團同告倒地，最後由熱心途人協助制服綠衣男，同時勸喻「冷靜」。

綠衣男被壓制在地，帽子和鞋子飛脫，不時大叫「救命」、「透唔到氣」，但眾人解釋沒有箍頸，所以他理應可以正常呼吸，其他人表示已經報警求助，之後警員接報到場，為綠衣男鎖上手銬。

2.28億六合彩｜食環職員們夾份買六合彩中獎 36歲男疑拒平分被捕

支全城矚目的六合彩50周年第二期2.28億元金多寶上周六（5日）攪珠，最終頭獎由3.5注瓜分，每10元一注派彩超過6,300萬元。據了解，食環署活化街市組有15名人員合資購買彩票，中了半注頭獎，即派彩約3,100多萬元，但負責購買的衞生督察表明不願平分彩金，之後懷疑「潛水」沒有現身。其同事本周三（9日）報警。

警方表示，本周三（9日）接獲一名男子報案，指9月5日與數名同事合資購入彩票，並由其中一名男同事負責購買。惟中獎後，報案人與該名男同事就彩金事宜未能達成共識，涉及金額約3,000萬元。警員經調查後，昨日（11日）拘捕一名36歲本地男子，涉嫌「盜竊」。他現正被扣留調查。案件交由西區警區刑事調查隊第五隊跟進。

泰柬邊境電騙園區內部曝光 設手術室疑活摘器官 室內遍佈中文字

9月7日，泰國皇家空軍副總司令兼泰柬局勢聯合信息中心（JIC）主任帕拉帕松猜迪率領東盟觀察團成員及多國媒體，前往泰柬邊境素林府沖尊永久邊境口岸附近，實地考察鄰近柬埔寨奧多棉吉省奧斯馬（ O’Smach）的電騙園區。這座佔地超過80公頃的園區內，發現帶有手術室的醫院、12間地下牢房、模擬審訊室、電椅及多國假警察制服等設施。

有校長駕車送放學獎勵進步生 盼成績稍遜同學被看見、相信自己得

「老師，你可唔可以車埋我？」多年前學生一句不經意的說話，讓福建中學（小西灣）校長梁健文銘記於心。上學年，他為了鼓勵學生提升英文水平，決定在初中每級挑選一名英文成積進步最多的學生，駕車接送學生回家一次。事件發布到社交平台後獲廣泛流傳，大批網民稱讚。

梁健文受訪說，大部份學校獎勵計劃鼓勵名列前茅的學生，但成績較弱的學生同樣值得被關懷。他希望藉此提升學生自信心，令他們覺得被看得起，推動他們進步，「同學覺得自己得，比學多幾個英文更有用。」

警察學院結業會操｜女碩士家人墮騙案失血汗錢 棄銀行高薪轉跑道

警察學院今日（9月12日）舉行結業會操，新一批17名見習督察（10男7女）及110名警員（80男30女），即將於警務大展拳腳，當中有人是棄高薪、轉跑道。見習督察陳文意 (Tiff）為投資管理碩士，曾於銀行專責財務監控，因父親不幸誤墮騙案痛失血汗錢，毅然放棄高薪厚職，29歲才轉換跑道投身警隊，「邊做邊考」克服困難畢業，更獲頒「榮譽警棍」，她希望運用自身專業知識，保護身邊人及市民。

30歲「新紮師姐」阮綺婷（Eva）由助理工程師跳入警界，偶然在警隊巨型招募海報中看到深藍色制服而萌生興趣，深入了解後發現警隊部門多元化，形容「轉一個部門就好似跳咗一個工種咁」，極具挑戰性，於是決定跳出舒適圈加入警隊。她期望未來能加入刑事部門，運用工程師的邏輯思維全力打擊罪案。