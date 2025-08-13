新收樓綠置居高宏苑黑雨後多處滲水　至少涉83單位疑外牆喉管滲漏

綠置居油塘高宏苑近月陸續有小業主收樓，惟本月初連場黑雨過後，有多名業主反映單位的牆身、廁所、廚房和地板等多處發現大灘水迹，出現滲水。有業主曾使用測量漏水濕度儀器去檢測，發現單位的滲水數值超標，遂在屋苑的網上群組投訴其單位問題後，引來大批業主留言，聲稱有近百戶屋內有多處滲水，但找不到源頭，曾向房屋署投訴，但至今未獲處理 。上周六（9日），其中約30名小業主曾約見屋苑辦事處主任無效，對方稱本星期會逐一接觸受影響住戶，但不少業主表示仍無收到通知。



房屋署回覆《香港01》表示，暫共接獲83宗懷疑涉及單位外牆管道套管輕微滲水的報告，署方已即時跟進並要求承建商迅速採取修繕措施。初步調查顯示，部份滲水情況可能與業主自行改動單位有關，例如拆除浴室及廚房瓷磚時，影響管道填縫膠的密封性。



上周六（9日），多名高宏苑小業主欲約見房署主任無效，由管理公司主任代為交涉。(黃寶瑩攝)

新收樓綠置居油塘高宏苑有多名業主稱在黑雨過後，發現單位牆身、廁所、廚房和地板等都出現滲水。(黃寶瑩攝)

高宏苑有單位在連場黑雨後，牆身出現滲水。(高宏苑業主提供)

不少業主稱在黑雨過後，發現單位牆身、廁所和地板等都出現滲水。(高宏苑業主提供)

位於油塘欣榮街的綠置居高宏苑，兩幢共有2,021個單位，自今年6月中起陸續安排業主收樓。截至8月9日，已有1,592單位個單位完成交樓手續。不過，近日有多名業主表示，經歷上周連場黑雨過後，發現單位內有多處位置滲水，包括客廳牆身、窗台、地板、廁所及廚房等，遺下大灘水迹。

有業主近日在社交平台的屋苑群組投訴單位滲水，沒料獲多名業主留言，稱單位一樣在黑雨過後有滲水問題。他們於是建立苦主群組，據涉事業主指，受影響單位多達近100戶，一直找不到源頭，他們曾向房署投訴，但至今未獲處理。有近30名苦主於上周六（9日）返高宏苑，找房署辦事處的主任會見但無效，僅獲屋苑管理公司職員暫代交涉，稱會代向房署轉達及再接觸跟進各戶個案，但不少業主稱至今仍未收到通知。

黑雨後新樓多處出現明顯滲水 測量儀器顯示滲水濕度數值超標

其中買入B座單位的業主Sam稱，上周二（5日）收樓時，發現廚房位置有積水，隨後屋內其他地方也開始出現滲水。Sam於是向朋友借用測量滲水濕度的專業儀器進行測試，結果發現很多測試位置的數值超標，例如在其中兩處地板各量度得51%及78.4%，均超出標準數值35%。為找出問題源頭，Sam由內至外仔細查看，發現外牆喉管出現明顯缺口。

面對新屋出現滲水問題，他表示原先對新屋滿懷期望，「因為我哋都唔係話立即買就買到㗎嘛 ，我哋就抽樓概，抽咗5、6次先有，咁我好本身好期望搬入嚟嘅，𠵱家係好失望啦。」他亦擔擾滲水對樓宇結構造成安全問題。他指滲水可能會令鋼筋生鏽、外牆剝落跌落到公共地方等情況，影響到公眾安全。

B座單位業主Sam稱，上周二(5日)收樓時發現廚房位置有積水，隨後屋內其他地方也開始出現滲水。(黃寶瑩攝)

B座單位業主Sam稱，上周二(5日)收樓時發現廚房位置有積水，隨後屋內其他地方也開始出現滲水。(黃寶瑩攝)

B座單位業主Sam稱，上周二(5日)收樓時發現廚房位置有積水，隨後屋內其他地方也開始出現滲水。(黃寶瑩攝)

B座單位業主Sam發現外牆喉管出現明顯缺口。(高宏苑B座單位業主Sam提供)

Sam向朋友借用測量滲水濕度的儀器進行測試，結果發現多個測試位置的數值超標。(高宏苑B座單位業主Sam提供)

B座單位業主Sam在屋內用滲水辦/聯辦處 (食物環境衞生署[食環署]及屋宇署組成），負責處理樓宇滲水個案的聯合辦事處) 專用濕度儀，發現濕度數值顯示在35%或以上，這表示測試位置出現明顯滲水。(黃寶瑩攝)

B座單位業主林小姐指，在黑雨過後發現屋內窗邊的牆身和地板出現滲漏問題。(高宏苑B座單位業主林小姐提供)

B座單位業主林小姐指，在黑雨過後發現屋內窗邊的牆身和地板出現滲漏問題。(高宏苑B座單位業主林小姐提供)

小業主不滿房署未有正視滲水問題 或會考慮「撻訂」

同為B座單位業主的林小姐表示，是在黑雨過後發現屋內窗邊的牆身和地板出現滲漏問題。林小姐提到，她用「棺材本」購買單位，是希望能改善居住環境。但面對外牆滲漏，這種普通市民無法解決的問題，她表示如房屋署、承建商等繼續不正視和解決問題，可能會考慮「撻訂」。

不少業主稱經在黑雨過後，發現住宅的牆身、廁所和地板等都出現滲水。(高宏苑業主提供)

另一業主尹先生指，當初在驗樓時並未發現有滲水問題。但在經歴黑雨後，就與其他業主一樣發現屋內有滲漏。最初發現牆身有嚴重滲水，之後發現地板和喉管附近亦有多處水迹和積水。

懷疑喉位安裝不完善 喉管封口造工參差、有缺口造成滲水

受影響業主向記者反映外牆滲水的原因，懷疑是牆內喉位安裝不完善，出現頗大縫隙，以及外牆喉管附近缺口眾多、封口造工參差而導致雨水滲入住宅單位。多位業主表示，曾多次向房屋署、承建商和管理處反映滲水問題，但各方互相推卸責任，令到他們未能如期裝修。

當日現場由管理公司主任梁先生代為與業主交涉。(黃寶瑩攝)

立法會議員兼房委會委員梁文廣指，房屋署現時應該和相關工程承辦商合作，盡快掌握數據，了解滲水位置是否會集中在某一個單位、某一幅牆或特定組件上。他亦建議業主可以繼續向房屋署反映問題，有助其統計具體受影響的單位，從而評估高宏苑的滲水問題是否特別嚴重。

不少業主稱經在黑雨過後，發現住宅的牆身、廁所和地板等都出現滲水。(高宏苑業主提供)

不少業主稱經在黑雨過後，發現住宅的牆身、廁所和地板等都出現滲水。(高宏苑業主提供)

房屋署：截至8月9日共接獲83宗滲水個案

房屋署回覆記者查詢時表示，截至8月9日共接獲83宗懷疑涉及單位外牆管道套管輕微滲水的報告，署方已即時跟進並要求承建商迅速採取修繕措施。初步調查顯示，部份滲水情況可能與業主自行改動單位有關，例如拆除浴室及廚房瓷磚時影響管道填縫膠的密封性。

另外，截至8月11日，房屋署已成功聯絡22戶受影響業主並完成修繕工程，並確認了修繕情況。房屋署指雖然責任尚未完全釐清，但承建商會本着以民為本的信念，主動迅速進行執修，並與其他受影響的業主保持緊密聯繫，積極安排後續維修，以妥善處理所有滲水問題。