綠置居高宏苑單位滲水｜房署接報告增至117宗　完成74宗修繕工程

綠置居油塘高宏苑近月陸續有小業主收樓，惟本月初連場黑雨過後，有多名業主反映單位的牆身、廁所、廚房和地板等多處發現大灘水迹，出現滲水。房屋署最新回覆表示，截至周一（11日）接獲117宗懷疑涉及單位外牆管道套管入屋位置輕微滲水的報告。署方非常重視事件，已即時跟進所有個案並展開全面調查，目前已成功聯絡大部份受影響業主，並完成74個單位的修繕工程。



高宏苑有單位在連場黑雨後，牆身出現滲水。(資料圖片／高宏苑業主提供)

接獲滲水單位報告增至117宗

房屋署回覆指，截至周一（11日），高宏苑已有1,625個單位完成交樓手續，並接獲117宗懷疑涉及單位外牆管道套管入屋位置輕微滲水的報告。署方非常重視事件，已即時跟進所有個案並展開全面調查，及與承建商緊密合作，制定有效的修繕方案，迅速採取修繕措施。

完成74個單位修繕工程

在修繕進度方面，截至周三（13日），工程團隊已成功聯絡大部份受影響業主，並完成74個單位的修繕工程；業主已確認完成情況。對於其餘受影響單位，承建商現正主動與業主保持緊密聯繫，積極安排跟進維修事宜，以期在最短時間內妥善處理滲水問題。

承建商已特設電話熱線，業主可直接致電查詢最新工程進度。署方將持續嚴格監察修繕工作的進展，確保建築工程的品質達到標準。

不少業主稱在黑雨過後，發現單位牆身、廁所和地板等都出現滲水。(資料圖片／高宏苑業主提供)

房屋署重申，房委會一向重視建築工程的品質，並設有一套嚴謹的驗收制度。從合約要求、施工監督，以至完工檢測等多方面，房委會都切實執行對承建商的嚴格監管。房委會在工程完成前，會就每個單位進行詳細檢查及驗收，以確保承建商的工程品質符合合約要求。

此外，如房委會綠置居或居屋單位的業主於入伙驗樓時，發現單位內有損壞情況，可向入伙服務大使或屋苑管理處填交「執修報告表」。若屬施工質量問題，房屋署將責成承建商無償維修，並覆檢至符合標準為止。正如售樓說明書所述，房委會會為綠置居單位的裝置、裝修物料及設備提供1年保養期及10年的樓宇結構安全保證。

當日現場由管理公司主任梁先生代為與業主交涉。(資料圖片／黃寶瑩攝)

上周六30名苦主會見管理公司職員

《香港01》周三報道，高宏苑多名業主反映單位的牆身、廁所、廚房和地板等多處發現大灘水迹；有業主曾使用測量漏水濕度儀器去檢測，發現單位的滲水數值超標。本月9日有近30名苦主嘗試向房署辦事處的主任會見但不果，並獲屋苑管理公司職員暫代交涉。