綠置居高宏苑滲水個案增至148宗　房屋署3個月內用吊船執修外牆

綠置居油塘高宏苑多名業主收樓後反映，連場黑雨過後單位牆身、廁所、廚房和地板等發現大灘水迹，出現滲水。《香港01》一周前就事件向房屋署查詢，當時獲回覆接獲83宗懷疑單位外牆管道輕微滲水報告。



民建聯九龍東立法會議員顏汶羽今日（19日）與房署會面， 引述對方指滲水報告增至148宗。房屋署表示，大部分已在兩個工作天內完成修繕，目前尚餘13個單位正待維修，並透露承建商將於3個月內以吊船方式全面檢查及執修外牆，根治滲水問題，已全面檢查未入伙的約300個單位。



本月9日，多名高宏苑小業主欲約見房署主任無效，由管理公司主任代為交涉。(黃寶瑩攝)

房屋署：部份滲水或因業主自行改動單位

綠置居油塘高宏苑近月收樓，但多名業主反應房內多樓滲水。有業主曾使用測量漏水濕度儀器檢測，發現單位的滲水數值超標，遂在屋苑的網上群組投訴其單位問題後，引來大批業主留言，聲稱有近百戶屋內有多處滲水，但找不到源頭。有業主表示失望，「因為我哋都唔係話立即買就買到㗎嘛 ，我哋就抽樓概，抽咗5、6次先有，咁我好本身好期望搬入嚟嘅，𠵱家係好失望啦。」

本月13日房屋署回覆《香港01》表示，暫共接獲83宗懷疑涉及單位外牆管道套管輕微滲水的報告，署方已即時跟進並要求承建商迅速採取修繕措施。初步調查顯示，部份滲水情況可能與業主自行改動單位有關，例如拆除浴室及廚房瓷磚時，影響管道填縫膠的密封性。

顏汶羽今日與房屋署會面，跟進高宏苑滲水問題。（顏汶羽fb相）

高宏苑滲水個案增至148宗 承建商將用吊船檢查、執修外牆

顏汶羽今日聯同該黨區議員張琪騰、 公屋聯會總幹事招國偉與房委會及房署人員會面，了解滲水成因，跟進最新情況。他於社交平台發帖指，房屋署至今接獲148宗懷疑涉及單位外牆管道套管輕微滲水的報告——滲水數字比一周前增加近八成。

房屋署指，大部分已在兩個工作天內完成修繕，目前尚餘13個單位正待維修。署方續指，承建商已增加執修人手積極跟進，務求以最短時間處理滲水問題，亦已設立專門熱線，讓業主求助及查詢最新工程進度。

+ 5

另外，房屋署透露，承建商將於3個月內，以吊船方式全面檢查及執修外牆，根治滲水問題，並已全面檢查未正式入伙的約300個單位。受影響的業戶如有需要延期交還公屋單位，可向屋邨辦事處申請，房屋署會酌情處理。

房屋署曾表示，綠置居或居屋單位的業主於入伙驗樓時，發現單位內有損壞情況，可向入伙服務大使或屋苑管理處填交「執修報告表」。若屬施工質量問題，署方將責成承建商無償維修，並覆檢至符合標準為止。房委會會為綠置居單位的裝置、裝修物料及設備提供1年保養期及10年的樓宇結構安全保證。