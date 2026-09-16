政府工｜招聘展本周起巡迴10大學　楊何蓓茵授學生投考錦囊

從本星期至10月初，政府職位招聘展覽會陸續於10間大學巡迴舉行，由政府不同職系人員為學生介紹公務員工作，並解答投考疑問。公務員事務局局長楊何蓓茵周二（9月15日）鼓勵有意投身政府的大學生，多認識政府不同部門的工作，以及政府為青年提供的各類型事業發展機會。



2026年9月15日，公務員事務局局長楊何蓓茵（第二排左六）到香港城市大學主持招聘展覽開幕禮，與城大副校長（社區聯繫及協作）陳志豪（第二排左七）、城大學務長黃駿弦（第二排左八）、公務員事務局副秘書長麥子濘（第二排左五）及一般職系處長陳志成（第二排左四），和參展部門代表及學生合照。（政府新聞處圖片）

2026年9月15日，楊何蓓茵到香港城市大學主持招聘展覽開幕禮。不少學生趁課餘或午飯時間到場參觀，了解政府不同職系的工作。（政府新聞處圖片）

2026年9月15日，公務員事務局局長楊何蓓茵（第二排左六）到香港城市大學主持招聘展覽開幕禮，與城大副校長（社區聯繫及協作）陳志豪（第二排左七）、城大學務長黃駿弦（第二排左八）、公務員事務局副秘書長麥子濘（第二排左五）及一般職系處長陳志成（第二排左四），和參展部門代表及學生合照。（政府新聞處圖片）

2026年9月15日，楊何蓓茵到香港城市大學主持招聘展覽開幕禮及致辭。（政府新聞處圖片）

楊何蓓茵聯同香港城市大學副校長（社區聯繫及協作）陳志豪，一同主持城大的政府職位招聘展覽開幕禮。楊何蓓茵與學生傾談時表示，政府一年一度的聯合招聘，就讀大學四年制學士學位課程的四年級，以及三年級學生均可投考。若同學有志服務市民，可先了解自己的志向和興趣，裝備自己，為投考早作準備。

她又給予同學投考錦囊，例如多留意政府政策，特別是周三（16日）行政長官公布《香港第一個五年規劃》和隨之發表的《施政報告》，了解未來五年的經濟和社會發展，以及具前瞻性、策略性和方向性的發展藍圖。

2026年9月15日，楊何蓓茵到香港城市大學主持招聘展覽開幕禮。不少學生趁課餘或午飯時間到場參觀，了解政府不同職系的工作。（政府新聞處圖片）

2026年9月15日，楊何蓓茵到香港城市大學主持招聘展覽開幕禮。圖為不少學生趁課餘和午飯時間，到招聘攤位了解政府不同職系的工作，並與現職公務員交流。（政府新聞處圖片）

2026年9月15日，楊何蓓茵（左一）到香港城市大學主持招聘展覽開幕禮，並在一般職系處長陳志成（左二）的陪同下視察政務主任和行政主任職系資訊攤位，並與現職行政主任交流。（政府新聞處圖片）

在城大舉行的招聘展覽，吸引約30個決策局和部門參與，涵蓋約60個職系，包括政務主任、行政主任、勞工事務主任、見習工程師、化驗師、衞生督察、運輸主任、統計師、城市規劃師、測量主任、物業估價主任、系統分析／程序編製主任、與教育相關職系，以及多個紀律部隊的職系等。

今年的6個學位職位——即政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的聯合招聘已經展開，並將於10月2日截止報名。有意投考聯合招聘職位的人士，須具備綜合招聘考試的相關試卷及《基本法及香港國安法》測試成績。其他職系亦會陸續招募新血，詳情可參閱公務員事務局網頁。

2026年9月15日，楊何蓓茵（右）到香港城市大學主持招聘展覽開幕禮，期間與一名參觀教育局攤位的學生交談。（政府新聞處圖片）