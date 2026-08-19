政府招聘2026｜助理行政經理月薪逾30K　零經驗要求!即睇入職詳情

政府各部門不時招聘人手，繼早前公佈將於九月展開新一輪招聘AO、EO等職位後，近日政府各局及部門也釋出「助理行政經理」職位空缺。雖然今次招聘屬非公務員一年期合約，但入職要求門檻低，月薪也相當吸引。



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根據公務員事務局的資料，今次各部門招聘的「助理行政經理」月薪有$30,993 ，雖然此職位起薪點$30,993 低於公務員EO II 的總薪級表第15點（約港幣$35,780元起），但其最大優勢是完全不設工作經驗門檻，只要持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷，並符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試（CRE）兩份語文試卷取得二級成績，已經合資格申請，絶對適合剛畢業的大學生，或者職場年資不多的朋友仔申請。

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「助理行政經理」的職責主要為各部門執行行政職責，包括人力資源管理、財政資源管理、一般行政支援、為委員會和議會提供支援服務、為制定和執行政策提供行政支援等。有興趣申請的朋友仔，只要截止日期前（8月28日晚上11時59分或之前)在網上提交申請即可。

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政府各局及部門-助理行政經理

月薪：$30,993

截止日期 :28/08/2026 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；及

(b) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績。若求職者未曾應考 CRE，亦可憑藉其他公開考試成績獲得同等資格豁免。例如，在香港中學文憑考試（HKDSE）中國語文科及英國語文科考獲第5級或以上成績，即被視為等同 CRE 二級成績。求職者可參閱 公務員事務局 - 綜合招聘考試及基本法和香港國安法測試成績採納標準 以核實個人資格。

註:(1) 請提供香港中學文憑考試或香港中學會考科目（包括數學科）的成績，或同等學歷的成績。

職責:

(a) 執行廣泛的行政職責，包括人力資源管理、財政資源管理、一般行政支援、為委員會和議會提供支援服務、為制定和執行政策提供行政支援；

(b) 協助系統／項目規劃與發展、地區行政、計劃管理、活動統籌和投訴管理；及

(c) 執行其他獲委派的行政和／或特別職務。

獲聘的申請人會由政府調派到各決策局或部門工作，工作安排將視乎有關局／部門的服務需求而定。獲聘的申請人不會有調職安排，並可能需要執行戶外工作和逾時工作、不定時或輪班工作，以及在星期六、星期日和公眾假期上班。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，為期一年。續約與否視乎屆時有關局／部門的服務需求及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

(1)透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統提交網上申請。

(2)申請人在現階段無須付上本地學歷的證明文件副本。不過，持有本港以外院校／非香港考試及評核局所頒授學歷的人士，須提供所持文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式（例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等)的證明文件副本。申請人必須於2026年9月4日或之前，把有關證明文件的副本寄到香港上環林士街多層停車場大廈10樓公務員事務局一般職系處，並在信封面和文件副本每頁上註明網上申請編號。

(3)申請人須在申請書上填寫電郵地址，作聯絡和通知用途。

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