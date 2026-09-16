施政報告｜目標成低空創新應用亞太區樞紐　創科局設專組支持航天

【施政報告2026/施政報告懶人包／施政報告／航天科技／低空經濟】行政長官李家超今日（16日）發表新一份《施政報告》，特區政府將推動低空經濟生態圈發展，目標成為低空創新應用亞太區樞紐，將制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，盡快實現跨境低空物流試飛，目標2028年逐步落實智能低空交通管理系統建設。



另外政府亦將布局前沿科技，創科局增設「前沿科技專組」，涵蓋AI、新能源、新材料、航天、量子科技等，探討技術及產業發展，並通過8點支持航天科技研發和商業航天發展，涉及創新科技署、通訊辦、港交所、港投公司、保險業及飛行服務隊等。



行政長官李家超2026年9月16日宣讀《施政報告》。（方承恩攝）

目標成為低空創新應用亞太區樞紐

《施政報告》指出，特區政府致力打造香港成為低空創新應用亞太區樞紐，低空經濟「監管沙盒」已促成多項應用恆常化，至今批准恆常化項目超過140個，涵蓋無人機進行建築物外牆清洗、基建勘察、設施巡檢、匯演、物料吊運及低空技術評估。

特區政府將進一步推展低空經濟「監管沙盒X」試點項目，並拓展應用場景。現已有約10個項目開展測試，涵蓋無人機交通管理系統演示及非傳統航空器等。

現時市場已至少有15間保險公司，為各類無人機提供低空經濟產品，保監局與業界將全力支援政府擬為非傳統航空器（例如重量超過150公斤的載人飛行器）制訂的規管框架。

特區政府將推動低空經濟生態圈發展，制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」。（Keeta Drone 圖片）

制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」

《施政報告》又指，為推動低空經濟生態圈發展，特區政府將制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，行動包括以下3點︰

．與內地緊密合作，盡快實現跨境低空物流試飛，並逐步拓展粵港澳大灣區低空跨境物流網絡；



．推展低空基礎設施技術研究，開展智能低空交通管理系統建設，目標在2028年逐步落實，並配合相關監察、執法、氣象觀測、三維空間數據系統等，優化低空空域管理；



．為重量超過150公斤的非傳統航空器，開展法例草擬工作。



特區政府計劃盡快實現跨境低空物流試飛。（Keeta Drone 圖片）

布局前沿科技發展 創科局增設「前沿科技專組」

《施政報告》並指，特區政府將布局前沿科技發展，其中創新科技及工業局將增設「前沿科技專組」，涵蓋AI、新能源、新材料、航天、量子科技等，探討技術及產業發展，並向「創新科技與產業發展委員會」作匯報，協助制訂政策和產業部署。

「港產太空人」黎家盈乘坐神舟二十三號升空。（直播截圖）

黎家盈參與國家載人航天任務 全港市民深感振奮

《施政報告》提到，航天科技是前沿科技發展關鍵領域之一，在國家大力支持下，香港首次有載荷專家黎家盈參與國家載人航天飛行光榮任務，這不但顯示國家對香港在推動前沿科技發展和人才的認可，亦體現國家對香港的支持和關心，全港市民深感振奮。

為支持航天科技發展，政府的「InnoHK創新香港研發平台」已累計資助30多所涵蓋多個科技範疇的研發中心，其中兩所聚焦航天任務；而政府亦推出「前沿科技研究支援計劃」，以促進國際合作和吸引海外頂尖研究人員。

全球航天發展已由科研探索，擴展至成果轉化和商業營運；航天產業亦從政府主導的高軌模式，轉為商業主導的低軌（LEO）星座格局。根據國際電信聯盟（ITU）最新數據，中國申報衛星總數已超過20萬顆，進入規模化發展新階段，內地企業就國際規則對接、合規標準及專業服務的需求亦隨之大幅上升。

黎家盈升空後主要負責各類空間科學實驗任務，在太空逗留約6個月。（新華社圖片）

政府8點支持航天科技研發和商業航天發展

《施政報告》指出，香港擁有成熟的普通法體系、國際化的監管環境，以及法律、金融、保險等專業積累，能成為內地商業航天企業走向國際的重要橋樑。特區政府將積極支持航天科技研發和商業航天發展，包括：

1. 創新科技署會推出新一輪航天科技特別項目徵集，重點支持與國家航天任務相關的科技研究，涵蓋衛星技術、太空探測儀器、航太材料、遙感技術等。

2. 特區政府將於今年內公布簡化低軌衛星牌照審批安排，吸引相關企業及人才來港發展。通訊事務管理局辦公室會積極協助衛星營辦商，進行衛星軌道及頻譜使用的國際協調工作，並提供牌照申請支援。

3. 推動未來6G應用場景發展，包括低空經濟、低軌衛星等。通訊辦會多管齊下促進流動網絡營辦商加速技術演進及重整頻譜，擴展流動網絡基建以配合未來發展所需，並推動6G技術及頻譜規劃與內地接軌。

4. 港交所將研究優化《上市規則》第18C章，以吸引航空航天等新興產業企業來港融資，鞏固新經濟企業融資樞紐地位。

5. 港投公司通過耐心資本為未來產業作前置布局，包括透過投資及生態圈建設，協助內地商業航天企業「出海」。

6. 保監局與業界將研究商業航天發展衍生的系統性風險，以及香港的市場功能定位，並根據研究成果就相關保險產品發展作出建議。

7. 加強航天創新科普教育與人才培育，包括增加明年香港太空館舉辦的「少年太空人體驗營」名額，讓35名學生親身參觀國家主要航天及天文設施；亦支持本地院校推動航天相關課程，長遠培育人才。

8. 政府飛行服務隊將於2027年第二季成立專隊，與相關機構合作推展「航天逐夢青年計劃」青少年航天及航空科技教育活動，加強香港青年對國家航天事業的發展和成就的認識，並培養他們對投身航空和航天事業的興趣。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

李家超表示，今年《施政報告》為公布香港五年規劃後的首份，別具意義，今年施政報告主題是「以長遠謀全局，以改革開新篇。促發展創機遇，惠民生向未來」，意思是以五年規劃的長遠目光謀劃香港全局，推動改革促進發展，將經濟紅利惠及市民，共享成果，擁抱未來。

李家超指，今年《施政報告》及五年規劃合共有逾10萬字，為方便市民更了解兩份文件的內容，政府製造了一套兩冊摘要。而政府舉辦了超過100場諮詢會聽取市民意見，共收到1.7萬份關於五年規劃的意見，並接獲1.1萬份有關施政報告的意見。