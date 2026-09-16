14歲少女涉與5男性交　辯方指Youtuber知事主來經　即建議看電視

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（16日）在高等法院續審，事主X接受最後兩名辯方律師盤問。



代表報稱YouTuber被告的律師指，X曾向YouTuber被告稱她已17歲，當日兩人到酒店房後，X洗澡後發現來經，被告不悅並建議一同看電視，X卻稱已騙母親去補習，不能太早回家，故二人在房內玩不同遊戲，輸了要被捏，兩人互有輸贏，並玩至離開。X否認說法。



X作供完畢，法官郭啟安寄語X學習保護自己身體，不要隨便跟陌生人開房傾偈，並要學識說不。



五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

第五被告黃栢康(圖)的律師指，黃知事主來經，已即建議一同看電視。(資料圖片)

第四被告曹杰庭的律師指，曹約事主X到酒店開盲盒，但到酒店後稱不合適，已稱想離開。(朱棨新攝)

律師指曹開盲盒覺不合適想走

X今繼續接受第四被告曹杰庭的盤問，辯方道出其案情，指曹曾向X提議「試吓約出嚟開盲盒?」X同意見面。惟到酒店房後，曹稱：「我係開盲盒，唔係好合適，不如走啦?」惟X稱她已跟母親說要外出補課，不可太早返家，要求曹陪她，兩人因此聊天。

律師指X在房內才首次稱她14歲

律師續指，X在傾談間才第一次告知曹她只有14歲，X又讓曹看她手機內的隱藏相簿，內有10段以上的影片，當中有一段X與他人玩主僕遊戲時的小便片段。X因在遊戲時輸掉，「主人」要她小便。X否認說法。

律師指X曾向黃稱已17歲

第五被告黃栢康的代表大律師其後盤問X，指兩人相識至相約到酒店見面，X曾告知黃她已17歲，X否認。

X離開酒店時面露笑容

辯方又指，根據X的說法，黃曾經在酒店房間打X，但根據閉路電視片段，X離開酒店時仍向黃面露笑容。X稱：「有少少。」並解釋因為終於離開該處，感到安全。辯方指X說謊，X否認。

黃知X來經建議改看電視

辯方道出其案情，指X在酒店房間後洗澡後發現來經，黃不很高興，提議一同看電視。其後，黃提議離開，X稱已向母親訛稱外出補習，不可太早回家，黃遂提議用手機應用程式玩「擲公字」遊戲。

玩遊戲時曾互捏對方

兩人在玩遊戲時各有勝負，其中一次X輸掉後，黃要求觀看X手機相簿的內容，但X拒絕，黃改為捏X的手臂；另一次黄輸掉，他在X要求下飲水樽的水，期間X捏黃的腰，令黃噴水，黃便用水樽扑了X一下。之後，黃提議玩「轉水樽」，水樽蓋指向的一方便輸。兩人各有勝負，並互相捏對方，期間黃曾捏X的手臂和雙腿。X被捏時表示不感痛楚，反稱：「大力啲呀笨。」兩人其後閒談，包括X的學業等，但兩人並無性交。X否認說法。

辯方續指，兩人離開酒店時，X在升降機內捏黃。X指當時想捏黃，但不記得是否成功。辯方指黃隨後打X的手臂。X稱不記得。

官著X要學習保護自己身體

X作供完畢後，法官郭啟安叫X稱不論結果如何，希望她從中學會保護自己身體，不應隨便和陌生人開房傾偈，要識講「唔好」，X回應：「知道。」