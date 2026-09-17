14歲少女涉與5男性交　科大生稱與事主性交　除性需要亦因感孤單

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（17日）在高等法院續審，控方證人播放第三被告被捕後的錄影會面。



第三被告吳啟正在會面透露他是科大生，和事主X見面前已達成共識，他替X補習數學，X則會與他性交，但二人之前的傾談，無提「交學費」這詞。他又稱性交時有用安全套，期間見有血跡，懷疑X來經，便即停止，但X見血反而感到高興。



吳又稱知道X未成年，但不知其確實年齡。警員問他為何明知仍和X性交，吳說除了性需要，亦因感到寂寞孤單，想藉此得到滿足感。



五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

第三被告吳啟正在錄影會面認明知事主X未成年，仍與她性交。(朱棨新攝)

第三被告吳啟正被捕時是科大生

控方今傳召和第三被告吳啟正進行錄影會面的警員20143作供，並播放該錄影會面。吳在會面透露當時21歲，在科技大學修讀電子工程系，正升讀四年級。此外，他在中華煤氣任全職實習生。

指X到其家補習數學

他稱在Heymandi認識事主X，之後二人轉在Telegram聯絡，他不太知道X的年紀。他於2023年5月27日，在其荃灣福來邨住所替X補習數學。警員問及誰人提出替X補習數學，吳指沒有印象，但X稱將近數學科考試。

吳協議幫X補習 X則提供性服務

吳續指，在單位內替X補習數學約1個半至2小時，X之後休息。休息後，X便「交學費」，兩人發生性行為。吳補充說，他和X在之前電話傾談時，兩人已就「交學費」達成共識，形容：「似係交易，我幫佢補習，佢提供性服務。」但傾談時沒有講及「交學費」一詞。

懷疑X來經已即停止性交

吳指，X先為他脫去他短褲和內褲，並替他口交。她之後也脫下其衣服，他在使用安全套下和X性交。他們先在床上性交，之後改到沙發繼續。惟吳見到安全套有血跡，懷疑X來經，便即停止性交，X有繼續替他手淫。

事後有陪X到街市買叉燒

兩人之後閒談，期間X提及她稍後要買叉燒，其後，吳提出X應離開。出於紳士風度，他陪X到街市買叉燒，隨後送她至小巴站。

知X未成年仍性交 除為性需要亦因為孤單

吳指，X自願和他性交，指X為他脫褲，亦提出替他手淫，認為X偏向主動。他認知道X未成年，但不知道她的確實年紀。警員續問吳為何明知X不足16歲，仍然和她性交。吳稱其中一個原因是其性需要，另一原因是他感到寂寞孤單，因此透過性行為獲得滿足感。

指X見來經表現高興

吳亦指，X曾講及曾和沒有使用安全套的人性交，擔心懷孕。因此，X見到安全套有血跡時，認為月經正常，表現高興。吳又指，X提及曾和逾10名男子發生性行為。由於她和他人多次發生性行為，其口供可能會模糊。

警員20143否認曾威嚇及誘使第三被告吳啟正作出招認。(朱棨新攝)

辯方指警員曾向吳稱認咗就好小事

代表吳啟正的代表大律師盤問警員20143指，他和另外三名同僚到吳的住所時，沙展8277曾用力把吳按在沙發，並大聲謂：「個女子得14歲，有無同佢搞嘢？」其後4名警員圍住吳，其中一、兩名警員稱：「嗰女仔已經錄口供，話你做咗兩次，警方攞咗屋邨CCTV，你唔認都無用。」吳驚慌問：「洗唔洗坐監呀？」有警員回應：「認咗就好小事，最多罰吓錢，下晝保釋走。」

辯方指吳受警員威嚇才招認

辯方又指，前往警署的車程中，有警員向吳說：「如果你唔認罪，令阿sir難做，唔會畀你好過。」辯方指吳受警員的威嚇和誘使，才在錄影會面時虛構性行為的情節。警員20143庭上否認辯方說法。