今日新聞8分鐘｜車資問題爭執車長被撞倒｜鐵筆狂撬掃光夾公仔機

iPhone18 Pro開售｜果迷凌晨排機趕返工 有人即賣賺$2200

【iPhone 18 Pro開賣／iPhone 18 Pro Max開賣／回收價／炒價】iPhone18 Pro系列今日（18日）起發售，銅鑼灣希慎廣場Apple Store外大批果迷一大清早排隊買新機，也有大批收機人士在門外等候交收，大疊金牛交收畫面再現希慎外。排頭位資深果迷避免上班遲到，凌晨3時20分抵達；也有市民即場放售iPhone 18 Pro Max 256GB布根地紅色手機，淨賺2,200元。現場炒價顯示，「細機」iPhone 18 Pro無人收購，而布根地紅版的炒價最高。

旺角通菜街六旬母稱自衛揮刀 38歲兒胸中刀命危

旺角發生倫常傷人案。今日（17日）晚上9時17分，警方接獲一名64歲女子報案，指自己在通菜街59A至61C號德發大廈單位內，疑被其兒子襲擊 。有人其後取出一把26厘米長的生果刀，刺向兒子身體，報稱自衛。據知，二人因金錢問題發生爭執。

救援人員接報趕至，發現母子二人均告受傷，當中女事主鼻及嘴受傷；該名38歲兒子則胸口受傷，其中兒子送院後昏迷。兩人分別被送往伊利沙伯醫院、及廣華醫院治理。警方隨後以涉嫌「傷人」拘捕案中母親、及涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕兒子。惟兒子仍在搶救當中。警方正跟進調查事件。

兩賊鐵筆狂撬 4分鐘掃光夾公仔機

一間連鎖夾公仔專門店，昨日（17日）凌晨遭2名賊人夜闖爆竊。負責人將拍攝到爆竊過程的閉路電視片段放上網，指稱懸紅10萬元追緝兩名賊人。片段中可見，兩名戴口罩及鴨舌帽的賊人，在接近4分鐘內，用鐵筆連環撬開兩部夾公仔機，「摩打手」將裡面所有公仔掃空，包括人氣公仔Jellycat，全部塞入多個紅白藍膠袋內逃去無蹤。

中環內地遊客多付車資求退款 八旬翁與城巴車長爭執同攤地

網上流傳數段影片，在中環碼頭巴士總站有一名城巴車長與1男2女操普通話的乘客，疑因車資問題起爭執，車長不斷解說可致電客戶服務部處理退款，但三人沒有理會，爭論不休。

最終車長被撞倒，閉眼躺在地上；其中一名自稱80歲的男乘客見狀同樣躺在其身旁，斥責道：「你裝甚麼裝！你他X先打得我，你他X你不説！我80（歲）了！我他X的80（歲）了！」

董建華逝世｜三個公眾弔唁處開放 市民獻花致意

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，本月8日離世，享年89歲，喪禮將於下周日（9月20日）以「國葬」規格舉行。政府由今日起至下周日一連三日，在全港三處設弔唁處。今早已有不少市民特意前往弔唁，有人帶同鮮花到場。有市民指，董建華一生為港奉獻，「是個偉人」，縱然部分政策推出的時機不對，但一生為港貢獻。

九一八事變95周年紀念活動 爆發地遼寧瀋陽舉行撞鐘儀式

「勿忘九一八，警笛鳴長空。」95年前，日軍悍然發動震驚中外的九一八事變，中華民族奮起反抗，歷經長達14年的浴血奮戰。今日，適逢九一八事變95周年，上午，「勿忘九一八」撞鐘鳴警儀式在九一八事變爆發地遼寧省瀋陽市舉行。來自各界的約1000名代表在現場參加活動。

《香港01》全程直播。

也門胡塞武裝發布殘骸影片 稱擊落沙特F-15戰機

伊朗支持的也門胡塞武裝9月16日發布影片，聲稱在也門馬里卜省上空擊落一架沙特F-15戰機。