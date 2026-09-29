天昱寰宇文物保護基金會與中國文物保護基金會召開合作交流會

中國文物保護基金會與天昱寰宇文物保護基金會，早前於9月中在北京中國文物保護基金會會議室召開合作交流會。兩地代表圍繞文化遺產保護、社會普及教育及民間文博資源活化等議題，進行深入探討。



中國文物保護基金會與天昱寰宇文物保護基金會，早前於9月中在北京中國文物保護基金會會議室召開合作交流會。（天昱寰宇文物保護基金會提供）

港區代表團赴京 聚焦「讓文物活起來」

是次交流會匯聚京港兩地專業力量。港方代表包括立法會議員、區全國人大代表、天昱寰宇文物保護基金會顧問陳曼琪；港區婦聯代表聯誼會常務副秘書長、遼寧省政協委員、北京市婦聯執委暨召集人、天昱寰宇文物保護基金會執行主席兼秘書長周倩儀；北京市婦聯特邀代表、香港菁英會副主席、天昱寰宇文物保護基金會執行副主席兼副秘書長杜嘉儀。

內地出席代表則包括中國文物保護基金會秘書長陶誠、副秘書長鮮汪娟、合作發展部副主任蘇渝杭及助理主管姜程。北京市政協港澳台僑外事委員會委員、北京市政府參事室文史館館員、中國文物保護基金會專家兼中國人民大學博士生導師殷強教授全程陪同訪問並參與會談。

是次交流會匯聚京港兩地專業力量。（天昱寰宇文物保護基金會提供）

中國文物保護基金會秘書長陶誠在會上指出，香港作為國家「十五五」規劃支持的中外文化藝術交流中心，具有聯通世界的樞紐功能。基金會將支持天昱寰宇啟動並推進文物保護、社會教育普及及國際交流項目，推動文物融入當代生活。天昱寰宇負責人亦回應，將依託香港的國際化網絡與專業服務優勢，對接國家文化發展需求。

走訪徐悲鴻紀念館 研民間文物規範化保護

代表團在京期間專程前往徐悲鴻紀念館參觀，由徐悲鴻紀念館研究員兼中國人民大學徐悲鴻藝術研究院研究員唐培勇教授親自導賞介紹畫作。此外，代表團亦拜訪多位文物鑑定、科學修復及藝術品流通領域的專家，深入調研北京民間文物收藏生態，探討推動民間收藏走向規範化、學術化保護與良性流轉的可能。