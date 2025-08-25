共享基金會｜梁振英晤洪都拉斯衛生部部長 深化中洪公共衛生合作

「港產」國際醫療人道救援機構「共享基金會」自去年起，於中美洲國家洪都拉斯推行「登革熱防控項目」。今年8月19日至22日，共享基金會主席梁振英及總幹事陳英凝第四次到訪洪都拉斯，並與洪國衛生部分享成功抑制蟲媒傳染病的項目成果。



8月19日至22日，共享基金會主席梁振英及總幹事陳英凝第四次到訪洪都拉斯，並與洪國衛生部分享成功抑制蟲媒傳染病的項目成果。（共享基金會）

8月20日，共享基金會在洪都拉斯舉行「成果分享會」。本身是公共衛生專家的陳英凝介紹，洪都拉斯曾於2019年爆發最嚴重的登革熱疫情，去年疫情受控後，基金會於當地推行的「物理滅蚊措施」持續發揮成效，今年發病率相較2019年而言顯著下降。她又提到，基金會捐贈的登革熱快速檢測包發揮了關鍵作用，有助醫護人員及早診斷患者。目前，洪都拉斯衛生部所有醫護人員均已完成相關疾病知識及快速檢測操作的培訓。

洪都拉斯政府對共享基金會的項目成果予以高度肯定，形容其為衛生部最重要及最具成效的合作之一。衛生部部長卡拉·帕雷德斯（Dr. Carla PAREDES）強調：「我深信在持續的合作與共享基金會的支持下，洪都拉斯定能長期將登革熱感染控制在低發水平。」會面期間，基金會亦向衛生部捐贈新一批電子設備，進一步加強當地疫情監測和應對能力。

洪都拉斯衛生部副部長Brian ERAZO、副部長Nerza PAZ、人口風險司長Saul CRUZ，以及中國駐洪都拉斯大使于波，都獲邀出席共享基金會的成果分享會。會面期間，共享基金會亦向洪國衛生部捐贈新一批電子設備，進一步加強當地疫情監測和應對能力。

洪都拉斯等熱帶地區位於蟲媒傳染病防控前線，疾病除透過蚊子傳播外，亦可經蠅類擴散。為擴大防控成效，共享基金會現正推廣滅蠅措施。共享基金會主席梁振英及總幹事陳英凝親自到蒼蠅問題高發的奧蘭喬省了解情況，包括到省醫院及當地牧場探索合作方向，並教導當地人使用蒼蠅紙加強防治。另外，共享基金會亦積極聯繫中美洲華人華僑，希望集結僑胞力量，持續透過更多「小而美」的項目，進一步推進兩地「民心相通」。