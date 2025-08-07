共享基金會｜梁振英率青年赴瓦努阿圖　參與人道救援實踐民間外交

全國政協副主席、共享基金會（基金會）主席梁振英率領超過60人的義工團，到太平洋島國瓦努阿圖，參與醫療人道救援工作。在中國駐瓦大使李名剛陪同下，梁振英與全國政協常委、共享基金會理事高永文和共享基金會總幹事陳英凝，分別與瓦總統武羅巴拉武、瓦總理薩爾維及瓦衛生部部長塔里·奎圖會面，就未來衛生合作進行交流。基金會於當地啟動了蟲媒防控及天災備用物資包的兩大項目，並投入逾1.2億瓦圖（約100萬美元），全國醫院及首都維拉港近一半人口受惠。此外，團隊亦赴南太平洋島國斐濟考察，在中國駐斐濟大使周劍陪同下，與斐總統拉拉巴拉武、總理蘭布卡、斐署理衛生部部長及世衛組織代表會晤，探討開展登革熱防控項目的可行性。



今年2月起，共享基金會正式在瓦努阿圖推展醫療人道救援項目。上月底，基金會在梁振英帶領下，第四次遠赴當地，展開歷來最大規模的一次援外行動。

義工團隊包括20名來自內地、香港、海外院校的中學及大學生，他們以「基金會青年大使」身赴瓦實習；另有9名退休的義工，落實跨代協作。除協助物資派發，亦於村落設攤講解備用包用法，與居民及孩童互動，展現香港青年對國際人道工作的關注與承擔。他們也獲邀與中國駐瓦大使李名剛及駐斐濟大使周劍座談交流，了解「一帶一路」倡議下中國與太平洋島國的合作成果，深化對國家外交及人道主義援助的理解，實踐民間外交。

7月31日，基金會於Erakor社區舉行「瓦努阿圖天災備用物資包項目圓滿完成暨慶典儀式」，邀請到受惠村落的酋長代表及受贈村民共同參與。梁振英表示：「這個項目清楚展現了『一帶一路』倡議在民生層面的真正意義。它直接回應了中國—太平洋島國外長會上提出的七個平台合作框架中的『建立符合太平洋地區需求的應急物資儲備』的倡議。」

共享基金會已在瓦努阿圖展開了「蟲媒疾病防控項目」及「天災備用物資包項目」，合共派發超過79噸醫療與應急物資，包括75,000頂蚊帳、1,000台滅蚊燈、40,000卷滅蠅紙、10,000套登革熱快速測試劑，以及5,000個天災備用物資包。物資已覆蓋瓦國不同社區的衞生所及醫院，支援居民在災害高發地區的生活所需。

其中，天災備用物資包是由基金會團隊因應當地社區的需求而設計，內含20種不同的物資，分為五大類：資訊類、飲水與衛生、醫療用品、非食品類、食品類；同時亦提供建議使用物資清單，以提升社區防災意識。另外，基金會今年已三度率領學生到當地社區派發物資，合共派發超過4,500份天災備用物資包，以及向5個社區提供500份社區備用物資。

此外，因應南太平洋島國斐濟近月登革熱疫情嚴峻，共享基金會亦率團前往當地了解情況。在中國駐斐濟大使周劍陪同下，梁振英和陳英凝與斐總統拉拉巴拉武、總理蘭布卡、斐署理衛生部部長及世衛組織代表會晤，探討開展登革熱防控項目的可行性。基金會亦與世界衞生組織駐斐濟代表及當地中資企業、華人社區會晤，了解疫情進展與社區所需。