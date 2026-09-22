房署揭東涌公屋多一座石屎樣本未達標　首批12個樣本強度測試合規

東涌第42區興建中的公屋發展項目，其中三座樓宇有混凝土方塊涉質量問題。房屋署回覆查詢，披露上月中主動覆檢時，再發現第二座亦有個別測試樣本未達合約要求，即事件共涉及4座。



房署早前在現場相關結構組件抽取混凝土芯，由受認證的獨立測試實驗室進行抗壓強度測試。署方公布首批共12個混凝土芯強度測試結果，來自第五座樣本測試強度均高出標準23%至66%，目前評估這次事件對整體工程進度的影響輕微。



東涌第42區公屋地盤。（資料圖片／黃學潤攝）

東涌第42區公屋地盤。（資料圖片／黃學潤攝）

第二座有石屎樣本未達標

就東涌第42區公屋發展項目，房屋署指，工程團隊於8月底至9月初在恆常的混凝土檢測中，發現在第三、第四及第五座個別混凝土方塊測試結果未達合約要求。

署方最新披露，於9月中在主動覆檢及跟進調查中，再發現第二座亦有個別測試樣本未達合約要求。工程團隊發現問題後，已即時要求承建商「安保工程有限公司」暫停相關位置澆灌混凝土的工作，以及進行混凝土芯測試。

房署目前已取得首批共12個（約17%）的混凝土芯強度測試結果，該批樣本平均分佈在第五座五樓發現問題的區域，結果顯示全部樣本測試強度均高出標準23%至66%，符合設計及合約要求。

本月25日取得所有混凝土芯測試結果 對工程進度影響輕微

房署指，工程團隊會在收到全部測試結果後，再按測試結果指示承建商是否有需要審視相關結構組件的混凝土強度，在有需要時提交改善方案予房署審批，並在取得房署同意後再全面恢復相關澆灌混凝土工作。房署預計將會在9月25日取得全部混凝土芯抗壓強度測試結果，目前評估這次事件對整體工程進度的影響輕微。

房署重申，署方透過恆常機制發現問題，反映機制有效確保工程質量。房委會會根據既有的嚴格工程監管制度，繼續全面監督現場施工及各項檢測，保證工程質量及結構安全達到設計標準及合約要求。