14歲少女涉與5男性交　教師稱見真身已想拒絕　開房傾心事似返工

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（24日）在高等法院續審。小學教師被告譚兆竣出庭自辯。



譚認使用交友軟件為找性伴侶，他當日請假早走到荃灣一酒店與X見面，惟見其真身已想拒絕，直言覺X無論身形和外貌，均與他的期望有落差，但他仍說服自己與X上房，因他已付出了的士及酒店錢。譚稱他當日因覺不開心，想找人傾訴，結果在酒店房，卻反過來聽了X說她在學校及家庭的事，認為X幼稚，他有給X建議，惟覺與X相處時似：「返緊工。」他否認兩人曾發生過性行為。



五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

任小學老師的被告譚兆竣，自辯時稱在酒店大堂見到事主X的真身，已即時想拒絕。（陳曉欣攝）

酒店大堂初見X已想即時拒絕

被告譚兆竣今出庭自辯，他指案發當日因覺得不開心，早上在學校用交友軟件「Heymandi」找人聊天。他與X聊天時提出去酒店，二人其後在酒店見面。譚乘的士由大澳前往荃灣，形容在酒店大堂見到X，見X的衣着打扮和行裝時有點愕然，與其想像中不同，當時已想即時拒絕，不想繼續約會，並稱：「因為X畀我感覺係唔適合咁樣囉。」

指X身形比較肥 非其喜歡類型

辯方問譚為何想拒絕X時，譚說：「樣貌同外型，抱歉咁講。」又指 X 非他喜好的類型，指X「身形比較肥」，體重應該逾70公斤，譚自稱體重約50公斤，身高163厘米左右，但X比他矮半個頭。

電梯大堂徘徊說服自己上房

譚續指，由閉路電視可見，他在電梯大堂內不斷徘徊，最後說服了自己上房，因為他已付了兩程的士錢，又付了酒店房錢，他最介懷 X遲到45分鐘。譚又謂：「好唔開心。」很想有人聽他傾訴。

未預期X年紀這麼小兼心智不成熟

譚稱，他們上房後，X說了她在學校被欺凌的事，也說了她的家庭問題，她選修的科目等，譚聆聽並給予意見。譚表示沒預期X年紀那麼小，兼心智不成熟。譚承認他最終沒談及自己的心事，自言當時：「好攰好辛苦。」又嘆道：「出到嚟好似返緊工咁，覺得佢講嘅嘢好幼稚。」

指X著他保管性玩具

譚又稱，X在房間透露她在「Heymandi」上認識過不同男子，曾與部份人性交，之後從其行李箱取出狗帶和口塞，稱其家人管教嚴，其母會翻找她的物品，因此想譚為她保管該些性玩具。譚指正是警方在其寓所搜出的性玩具，他又指其家的物品凌亂，他將性玩具放入櫃內就沒再取出過。

在房內已離開在電話程式內與X的對話

辯方問譚與X在房間內，有沒有發生過與X共浴、口交、性交，及在X口放入口塞把她拖行等行為，譚一概否認，又稱他在房間時已離開在電話程式內與X的對話，因為：「感覺太糟糕，經驗太差啦。」法官郭啟安聞言問：「個人唔離開，對話已經離開咗？」譚表示他約X見面前有固定的性伴侶。

若性交事前絕對會先交換照片

譚在控方盤問時，同意他平時在4點至7點才離開學校，當天特意請假早走，以便到酒店見X。譚亦同意請假開房的原因之一，是有意圖與X性交，但重申X的外貌和身形影響其意欲，他會隨身攜帶安全套以作不時之需。譚同意他使用「Heymandi」的原因之一是找性伴侶，若他有意性交，絕對會先交換照片，因為他很介意對方的身形和外貌。

為人多疑寧選酒店房見面

控方問譚，為何談心事要上酒店，質疑：「開得房正常就唔係諗住傾偈？」譚不同意，指他顧及自己感受，所以選擇去酒店。控方問，為何不去咖啡店或公園？譚表示他為人多疑：「人哋望一望我就覺得佢偷聽我講嘢。」又指公園易惹蚊。譚另表示在「Heymandi」的標題沒提及去酒店性交，要性交一定要交換相，因為：「出到嚟大家唔啱，我嘅損失一定係比較大啦。」

認為X與他屬不同層次

控方指譚覺X沒吸引力，所以叫X為他口交，譚否認。控方續指譚因覺已經花了交通費和訂房費，若無與X傾訴：「咁咪仲嘥？」譚反問：「你覺得佢會明咩？」批評X說的話題幼稚，形容二人不是「同一個level」，X無法解答其需要。控方指出，譚在酒店大堂見到X穿校服時已知X年輕。譚否認，並稱他聽X談及選修科時，才知X只有約14，15歲。