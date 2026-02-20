簡樸房條例下月生效　何永賢：預留4000個過渡性房屋單位予劏房戶

《簡樸房條例》下月正式生效，房屋局局長何永賢表示政府已預留約4000個過渡性房屋單位供受影響劏房戶入住，並積極研究增加市區的過渡性住房，令劏房戶可原區安置。何永賢又指過去三年半的工作面臨諸多挑戰，但仍將繼續努力，希望市民能有更佳的居住環境。



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，房屋局局長何永賢發言。（鄭子峰攝）

預留4000過渡房予劏房戶 觀塘一校舍或改建

《簡樸房條例》下月實施，政府將開始接受「簡樸房」的認證申請，並設置一年登記期，登記後可獲得36個月的寬限期以改建單位。何永賢接受《商業電台》專訪時指，有不少業主已收回單位改裝，許多受影響的劏房戶期望能在原區找到合適的住所。政府已預留約4,000個過渡性房屋單位供受影響劏房戶入住，並考慮預留更多市區過渡性房屋作緩衝，盡量安排有需要住戶入住配有無障礙設施的過渡屋。

政府正檢視觀塘附近的一間校舍，考慮將其改裝為過渡性房屋，預料可提供超過100個單位，並具備適合家庭入住的設施。何永賢同時呼籲私人業主，若有多出的單位可改裝成過性房屋，歡迎主動聯絡政府。

有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（資料圖片/羅日昇攝）

收回9,800個濫用單位 料為庫房節省98億元

在公屋輪候方面，去年編配入住公屋的申請數目，較新登記申請人數多近6,300宗。連續兩年出現同樣情況，亦是房委會有紀錄以來首次，何永賢認為反映政府在消化輪候人數方面的成效。她續說，整體公屋申請人數已從2021年的15.4萬宗下降至目前的10萬多宗，希望能保持這下降趨勢。

政府近年致力打擊濫用公屋，天水圍天恩邨更有一對患精神病母子被收回單位後輕生。何永賢說，過去三年半共收回約9,800個濫用單位，若以每個新單位100萬元成本計算，等於省了98億元。她強調政府一直謹慎處理每宗個案，近日邀請非牟利機構加強培訓房署職員，並大幅增加社福及醫療背景人士在上訴委員會中的比例，更專業地理解每宗個案。

啟德世運道簡約公屋兩期合共10,700個單位。(資料圖片)

此外，政府也將在今年內研究重推公屋租置計劃，何永賢表示，將會在考慮單位數目、價格及公共資源不浪費的前提下進行，希望價錢吸引，同時也需思考如何應對混合業權衍生的大廈管理問題。

何永賢最後回顧上任近三年半以來的工作，她指每年都面對很多挑戰，房屋局的工作始終都是盼望市民住得更好，希望設計好的房屋階梯，有不同選擇配合每一個人的需要。她說希望市民天天都可以有個盼望，能夠有個更好的居所。