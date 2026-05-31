九龍建業100單位作過渡性房屋延長2.5年　入住居民：臉上多了笑容

由房屋局資助、九龍建業集團與樂善堂合作的過渡性房屋「樂屋」項目，兩年來有近105戶、約380人受惠，宣布租約延長2.5年。有一家三口居民本來擠在荃灣一間劏房內，屋內僅能容下一張碌架床，一家人的起居飲食幾乎都在床上或床邊進行，家人之間容易因瑣事產生磨擦，2024年11月獲安排入住兩房一廳「樂屋」單位後，「一家人的生活也因此有了很大變化，由從前總是愁眉不展，到如今臉上多了笑容。」



九龍建業集團土地及業務發展總經理歐陽志雄（右）及九龍樂善堂總幹事劉愛詩（左）一同探訪「樂屋」居民吳小姐（中）。她表示由劏房遷入「樂屋」後，家中的氣氛比以融洽得多，母親亦重拾種植樂趣。（九龍建業圖片）

九龍建業集團土地及業務發展總經理歐陽志雄及九龍樂善堂總幹事劉愛詩早前一同探訪「樂屋」居民吳小姐一家，她現時與母親及妹妹居於一個實用面積約400平方呎，設有兩房一廳及獨立廚廁的單位。

吳小姐表示，入住「樂屋」前，她們一家長期擠在荃灣一個狹小劏房內，有限空間僅能容下一張碌架床，一家人的起居飲食幾乎都在床上或床邊進行，長期生活在侷促環境之中，不但令日常生活倍感壓抑，也讓家人之間容易因瑣事產生磨擦，家庭氣氛一度十分緊張；她說妹妹放學後總是遲遲不願回家，因為家裡實在太狹窄，連做功課和溫習的地方也沒有。

在輪候公屋近4年期間，主要依靠母親擔任醫院病房助理的收入維持生計，當時每月租金約5,000元，連同基本生活開支已佔家庭收入近四成；再加上在內地的家人患有長期疾病，經濟壓力一直沉重。

「樂屋」設有獨立廚廁，比劏房的環境寬敞。（九龍建業圖片）

吳小姐一家三口在2024年11月獲安排入住「樂屋」單位後，寬敞和穩定的居住環境，不但減輕了她們過往的生活壓力，也讓一家人重新感受到家的安穩。吳小姐說：「現在家中空間大了，也添置了書桌，和妹妹終於各自有專屬的位置，可以安心做功課和溫習；一家人的生活也因此有了很大變化，由從前總是愁眉不展，到如今臉上多了笑容，家裡的氣氛也比以前融洽得多。」

九建集團特意聯同樂善堂代表探訪租戶，送上福袋並了解入住後的生活狀況，（九龍建業圖片）

九龍建業集團在2024年起便以象徵式租金，將100個旗下單位租予九龍樂善堂經營過渡屋「樂屋」項目，由房屋局資助裝修，每個單位均附設已翻新的洗手間及煮食空間，並配置基本電器，如冷氣機及熱水爐等，出租給輪候公屋的基層家庭，過去兩年間逾百家庭受惠。

九建表示，100個單位大部分位於市區，其中20個實用面積約255至783平方呎的單位位於港島區，另外80個實用面積介乎337至931平方呎的單位則分別位於鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地及九龍城等地；大部分單位鄰近港鐵站及巴士站，交通便利。

九建表示，若按現時市值租金計算，所提供單位每年租值逾1,000萬元，有關計劃將延長2.5年。