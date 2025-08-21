過渡性房屋｜住戶特別津貼計劃延長兩年　金額上調至最多1.3萬元

「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」自2023年8月開展，一直為有需要的過渡性房屋住戶提供資助，支持搬遷和適應新的居住環境和社區。截至2025年7月底，試驗計劃已收到約10,316個住戶的資助申請，涵蓋共約18,675名受惠者。



過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃延長兩年，並上調津貼金額。（何永賢Facebook圖片）

用於搬遷添置傢俱電器及轉校等

屋局局長何永賢周三（20日）在社交平台表示，考慮到大部份過渡性房屋項目在未來數年將會繼續營運，將編配上樓後騰空的單位流轉服務新住戶，而餘下約2,700個單位亦會在今明兩年內落成。

在扶貧委員會的支持下，試驗計劃會延長兩年至2027年8月21日，繼續為過渡性房屋甲類和乙類新住戶提供一次性的特別津貼，讓他們用於搬遷、添置傢俱電器、孩子轉校和重新建立社區網絡等，減輕他們的開支壓力。

金額視乎項目地點及家庭人數

鑑於過去數年生活成本有所上漲，試驗計劃經延長後，津貼金額亦會作出調整。視乎項目地點及家庭人數，津貼金額由1,800元至11,550元，上升至1,950元至13,000元。有需要的過渡性房屋甲類和乙類新住戶，可向其居住項目的非政府機構提交津貼申請。