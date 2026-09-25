今日新聞8分鐘｜馬路落車男童被扯跌爆喊｜港鐵男子疑偷拍逼刪相

習近平訪美白宮辦歡迎儀式 兩元首齊閱兵

中國國家主席習近平9月23日下午乘專機離開北京後，赴美國展開為期3天的國事訪問，為時隔11年再度國事訪問美國，他獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機、舉行盛大歡迎儀式等。「習特會」上演，本文會持續更新有關這次習近平訪美的最新消息。

女子十字路口上的士 後車受阻狂呠

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（24日）流傳一段影片，長約45秒，事發於前日（23日）上午10時許，當時天雨路滑，「車Cam」車輛沿大埔完善路、往汀角路和大福街交界十字路口方向行駛，繼而按照燈號停在交通燈前等候轉燈，一名披着黃色雨褸的女子卻一直沿完善路左邊行車線馬路旁行走，甚至走到十字路口位置。

彌敦道2男駕電動單車 警車居中穿過

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（24日）流傳一條影片，長約13秒，沒有交代事發日期和時間，現場是油麻地彌敦道近咸美頓街往尖沙咀方向，影片最初見到一名男子駕駛電動單車沿快線行駛，中線則有一輛警車，慢線有另一名男子駕駛電動單車。由於影片在後方拍攝，所以未見到該兩名駕駛電動單車人士。

警員懷疑發現慢線有人非法駕駛電動單車，警車打左燈，相信準備截停沿慢線行駛的電動單車，至於在快線行駛的電動單車則趁機轉右離開，片段便結束。

港鐵車廂男子疑偷拍逼刪相 警揭為通緝人士

昨日（23日）網上流傳一段港鐵列車車廂內影片，一名女子指罵一名男子偷拍，並要求對方刪除手機內的偷拍照。列車到達葵芳站時，男子欲下車逃走，女子隨即上前堵截，幸一名港鐵職員及時趕至，帶領他們下車，影片到此結束。事主在影片下留言指「佢影咗我一次我由佢，因為我都費事出聲，點知條友繼續影」，事主表示沒有追究對方，不過指該名男子疑為通緝人士，被警方帶回警署。警方表示人員到場後沒有發現相關相片，案件列作「誤會」，但證實男子為一名通緝人士，已帶走調查。《香港01》正向港鐵查詢。

Tesla乘客路中心落車 男童扯跌爆喊

《香港01》收到讀者提供「車Cam」影片，顯示昨晚（24日）9時許，一輛Tesla私家車按照燈號，停在灣仔道近巴路士街燈位，車頭往銅鑼灣方向。其間後座右邊車門打開，一名身穿黑色長裙的長髮女子下車，然後匆匆跑到左邊；但此時一名男童尾隨她落車。長髮女連忙轉身攬住男童，將他拉到路邊欄杆。

此時長髮女顯得有點激動，責備男童，以致他跌倒在欄杆哭叫，最後長髮女匆匆將他拖起身，一起過馬路離開，影片便結束。

被指違約遭索償 入稟狀爆唐寧插肚自殘

童星出身的女藝人唐寧，2019年移居紐西蘭後，不時分享生活點滴。惟其經理人公司昨（23日）入稟高等法院，指唐繞過公司自接工作，指唐違約興訟。

該經理人公司在入稟文件中，大爆唐的種種行為，包括指唐移紐後常不肯做事，曾用刀插肚等自殘方式，迫令經理人為她完成工作，又指唐其後被確診重度抑鬱，及有B型人格，事實上有數年時間，唐的社交帳號，都是由其經理人一手經營。

港產太空人黎家盈 中秋節神舟23送祝福

今日（25日）是中秋節，正參與神舟二十三號載人飛行任務的香港載荷專家黎家盈趁中秋佳節，在太空以視像向香港市民送上節日祝福。黎家盈以普通話稱，這是她第一次在浩瀚太空過這個充滿溫情的節日，而每逢佳節倍思親，她從這裡望明月，在俯瞰地球家園的萬家燈火，心中對香港的家人和朋友就更加的想念。

迎月夜薄扶林村 青年初體驗舞火龍文化

「薄扶林村舞火龍」是香港中秋節期間，最具代表性的傳統節慶活動之一；薄扶林村本身擁有約200年歷史，而舞火龍習俗則源自19世紀末，已傳承逾百年，並已於2017年正式被列入《香港非物質文化遺產代表作名錄》。舞火龍巡遊時，火龍會穿梭於大街小巷，祈求合境平安；其中「龍歸滄海」更是獨有的壓軸儀式。

薄扶林村火龍會總監蕭昆崙師傅稱，今日（24日）是農曆八月十四日「迎月夜」，薄扶林村特別為青少年設立「薪火相傳」的舞火龍活動，但有別於正日，當晚不會逐家逐戶參拜，只是純粹「遊村」，讓年輕人親身體驗舞火龍的樂趣。有中大學生首年體驗舞火龍感到興奮，並期待能有機會親自幫手舞動龍身，笑言：「如果搶到就幫手舞下！」

由大館到馬場 任達華：賽馬旅遊帶動到周邊產業鏈延續

電影《PTU》 中的機動部隊警長「展哥」何文展，電視劇《新紮師兄續集》 中的大反派高級督察韓彬，都是「華哥」任達華飾演。演繹警察，對華哥來說，有一份與眾不同的「基因」，因為他的父親任錦球及兄長任達榮也是警察，小時候在警察宿舍長大。去年他再與警察扯上關係，因為他在「舊中區警署 」——即現時大館，舉行《炫目．任達華》畫展。