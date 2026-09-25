習近平結束訪美行程　登機啟程返國　華僑華人留學生揮舞中美國旗

中國國家主席習近平9月23日下午乘專機離開北京後，赴美國展開為期3天的國事訪問，為時隔11年再度國事訪問美國，他獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機、舉行盛大歡迎儀式等。「習特會」上演，本文會持續更新有關這次習近平訪美的最新消息。



習近平11年再國事訪美 特朗普高規格接待 以台灣換伊朗?｜專頁

【01:03】當地時間9月25日下午，中國國家主席習近平結束對美國的國事訪問返回北京。離開華盛頓時，美國政府高級官員到機場送行。機場鳴放21響禮炮。前往機場途中，華僑華人和留學生代表在道路兩旁揮舞中美兩國國旗，熱烈祝賀習近平主席訪問圓滿成功。

【00:36】中國國家主席習近平結束三天訪美行程，在華盛頓特區外的安德魯斯聯合基地登機離開美國。

中美同意共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」

新華社報道，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛同美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭在白宮舉行茶敘。

報道稱，兩國元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」。

特朗普梅拉尼婭與習近平夫婦話別

【00:20】中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭陪同下，參觀完美國國家檔案館後話別。

習近平彭麗媛參觀美國國家檔案館

【23:55】央視報道，習近平和夫人彭麗媛在美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭陪同下參觀美國國家檔案館。

習近平：與特朗普今年仍有2次見面機會

【23:10】習近平向特朗普稱，預期今年兩人還會有2次會面，首先是11月的APEC會議（在深圳舉行），還有12月的G20峰會（在美國邁亞密舉行），歡迎特朗普夫婦去中國訪問。

他指特朗普5月訪華的時候，中方定位中美關係是建設性戰略穩定關係，這次兩方又擴展了它的內涵，中方定位中美關係是相互尊重、公平、平等的戰略穩定關係，「我們看到了中美關係的前景更加的光明」。

【23:07】在茶敘前，習近平向特朗普表示謝意，稱特朗普夫婦在招待中給予最高禮遇，此訪「非常成功」，又稱「感覺到非常滿意」。

習近平與特朗普在白宮茶敘前見傳媒：

【22:45】特朗普夫婦在白宮迎接習近平夫婦，4人合影。4人將在白宮紅廳（Red Room）茶敘。

習近平夫婦抵達白宮畫面：

【22:23】美國時間9月25日上午，習近平和夫人彭麗媛將同特朗普及其夫人梅拉尼婭在白宮舉行茶敘。

【22:02】共同社引述消息報道，習近平訪美與特朗普見面期間，在白宮晚宴致辭中提及二戰時中美並肩抗擊日本，而特朗普更罕見提及中美二戰期間是「盟友」，令日本政府內部感到困惑，消息人士稱，日方正爭取盡快安排首相高市早苗與特朗普通電話，以掌握會談內容。

【22:00】美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，美方已與中方已就部分商品達成協議，兩國可以更優惠條件貿易，意味世界頭兩大經濟體之間的貿易談判取得新進展。

特朗普：會談很有成效 重大事情將發生

【21:20】特朗普表示，他與習近平舉行了一次很有成效的會談，並稱將會有「重大事情發生」，但未透露更多細節。

【09:55】在今次國宴中，多名科技界高層，包括英偉達行政總裁黃仁勳夫婦、蘋果前行政總裁庫克、Tesla行政總裁馬斯克等都獲安排坐主家桌，與特朗普伉儷及習近平伉儷同桌。

【08:10】習近平：特朗普承諾讓美國再偉大，自己則推動中華民族復興，重申兩者可共存共榮。

【08:04】習近平：中美在80年前並肩作戰，對抗日本的軍國主義，中國軍民當年付出不少性命，拯救美國的飛行員。

圖為2026年9月24日，特朗普在白宮舉行國宴時，向習近平贈送白頭鷹禮物。（Reuters）

【08:02】習近平表示，中美元首在半年內成功互訪。

【08:01】習近平感謝特朗普夫婦的安排，並指今天正值中秋節，因此祝願大家中秋節快樂。

【08:00】特朗普向大家祝酒後，邀請習近平講話。

【07:57】特朗普向習近平贈送禮物，並感謝對方訪美。

【07:55】特朗普講話稱會脫稿，表示會邀請習近平夫婦參觀尚未完工的白宮宴會廳。

【07:51】特朗普在國宴開始前先發表講話，談及中美兩國關係源遠流長。

圖為2026年9月24日，特朗普與第一夫人梅拉尼婭在白宮為習近平夫婦舉行國宴。（Reuters）

【07:21】習近平、彭麗媛在白宮出席特朗普舉行的國宴。

【07:07】習近平、彭麗媛返抵白宮。

2026年9月24日，習近平、彭麗媛返抵白宮，出席特朗普為習近平舉行的國宴。（白宮）

【06:28】英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳抵達華盛頓特區，出席特朗普為習近平舉行的國宴。

【05:11】白宮公布國宴菜單，菜單以美國食材為主，融入中國元素，菜式包括包含黃南瓜濃湯、芝麻脆皮海鱸魚等。

【05:01】據白宮發布的影片顯示，特朗普向習近平展示白宮內的總統肖像牆時，還不忘嘲笑前任總統拜登（Joe Biden），其肖像位置實際上是一張自動簽名筆正在簽署文件的照片。

【01:29】習近平在與特朗普的會面結束後，離開白宮。央視新聞指，中美元首會談結束，特朗普將習近平送至上車處道別。

習近平訪美：2026年9月24日，中美元首會談結束後，特朗普將習近平送至上車處道別（Reuters）

特朗普24日晚上將為習近平舉行國宴。美媒CBS指，習近平夫婦將在美國時間下午6時45分（香港時間25日早上6時45分）再返回白宮出席該場宴會。

【01:08】美國總統特朗普形容，他與習近平舉行了一次「很好的會議」（great meeting）。

在他向習近平展示白宮的新花崗岩直升機停機坪後，他形容習近平為「石材專家」（expert on stone），表示其鍾愛優質花崗岩。

2026年9月24日，美國總統特朗普帶同到訪的中國國家主席習近平參觀白宮（Reuters）

習近平：支持美伊回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄

【00:53】習近平與特朗普在白宮會談時談到中東局勢，他指中方一直認為各國的主權和安全都要得到尊重，始終在為緩局降溫發揮建設作用，鼓勵各方堅持和平選擇，保持談判勢頭。

他稱中方支持美伊兩國回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，希望雙方盡早重回對話談判解決問題的軌道，最終達成包括核問題在內的全面協議，盡早實現和平。

習近平促美方堅持反對「台獨」

【00:46】新華社報道，習近平在同特朗普於白宮會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。

他指中美建設性戰略穩定關係的新定位反映中美關係的現實，也體現對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步，雙方要把這一願景轉化為行動，開創中美關係更加穩定、健康、可持續的未來。

習近平訪美：2026年9月24日，特朗普在歡迎儀式上發言，習近平在席上鼓掌（Reuters）

習近平：中美元首不到半年互訪 在中美關係史上前所未有

【00:31】習近平同特朗普在白宮橢圓形辦公室舉行會談。央視新聞報道，習近平指中美兩國元首在不到半年時間裏實現互訪，在中美關係史上前所未有。他稱願同特朗普通過各種方式保持溝通，共同為中美關係這艘大船領航掌舵，開創中美關係更加穩定、健康、可持續的未來。

美媒：習近平不下榻布萊爾宮

【00:21】美媒引述一位白宮官員指，習近平訪問期間不會下榻布萊爾宮（Blair House），布萊爾宮被形容是「總統迎賓館」，曾是不少領導人造訪白宮時的下榻之所。

【00:13】外媒圖片顯示，特朗普與習近平在白宮走廊的「總統肖像牆」上，觀看歷屆總統的照片。

【00:01】彭麗媛與梅拉尼婭另有活動，兩人參觀史密森尼亞洲藝術博物館。

習近平訪美：2026年9月24日，彭麗媛與梅拉尼婭參觀史密森尼亞洲藝術博物館（Reuters）

9月24日

習近平特朗普白宮橢圓形辦公室內交流

【23:38】央視新聞報道，習近平同特朗普在白宮橢圓形辦公室小範圍交流。

2026年9月24日，習近平同特朗普在白宮橢圓形辦公室交流（Reuters）

【23:28】習近平將在白宮同特朗普舉行會談。

特朗普與習近平一同閱兵：

【23:24】央視新聞報道，在歡迎儀式上，戰機飛越白宮，向中美兩國元首夫婦致敬。

【23:20】中美兩國元首夫婦在白宮玫瑰園共同檢閱儀仗隊。

習近平抵達白宮畫面：

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮為到訪的中國國家主席習近平（左二）及夫人彭麗媛舉行歡迎儀式。（Youtube@The White House）。

習近平：競爭要良性及有邊界

【22:32】習近平表示，感謝特朗普方面的熱情款待，他指中國與美國都是偉大國家，中國人民和美國人民都是偉大人民。

他指願同特朗普一道確保中美關係這艘大船行穩致遠，稱「我和特朗普總統彼此尊重」，他稱雙方要真誠合作，中美兩國利益深度交融。

他並談到中國門戶打開，歡迎美國企業來華投資，希望中國企業在美國受到公平對待，指要是良性、有邊界的競爭，「應該是你追我趕，而不是你輸我贏」。

他指中美關係希望在人民，未來在青年，未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華學習。

特朗普、習近平在白宮歡迎儀式致辭：

習近平2026年9月24日出席特朗普舉行的白宮歡迎儀式（Reuters）

特朗普：與習近平建立偉大友誼

【22:27】特朗普致辭表示，他與中國國家主席習近平建立「真正偉大的友誼」（Truly great friendship），指「自2016年我首次當選以來，習近平主席和我建立深厚的友誼。這份友誼建立在相互尊重和兩國人民的根本利益之上。」

他稱美中兩國官員一直致力於推動建立更平衡雙邊貿易關係，其中包括為美國農民爭取新的市場准入機會。

他並談到二戰時期，美國「飛虎隊」到中國協助抗日，「正如我們兩國人民曾攜手贏得那場戰爭，我和習主席將繼續合作。」

+ 2

【22:18】中國國家主席習近平出席在白宮舉行的歡迎儀式，中美兩國元首將發表致辭。

2026年9月24日，習近平抵達白宮出席特朗普為他舉行的歡迎儀式（Reuters）

【22:02】央視新聞報道，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛乘車將抵達白宮，出席美國總統特朗普舉行的歡迎儀式。

【21:36】央視新聞報道，中國國家主席習近平9月24日將出席美國總統特朗普在白宮舉行的歡迎儀式。

【21:25】根據美方較早前指，特朗普舉行的國事歡迎儀式將在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。儀式的結尾會有一架B-2「幽靈」轟炸機和四架F-22「猛禽」戰機參加的軍事飛行表演。

【21:00】在「習特會」於白宮上演前夕，美媒Politico表示，即使在美國聯邦法院叫停特朗普的媒體禁令下，白宮9月24日仍然禁止一名Politico記者進入採訪。

【20:15】根據美國CBS新聞，特朗普在9月24日美國時間早上10時（香港時間晚上10時）在白宮為習近平舉行歡迎儀式後，早上11時30分（香港時間晚上11時30分）會在橢圓形辦公室舉行雙邊會談。

特朗普：AI是「習特會」重點議題

【19:48】特朗普發布帖文表示，人工智能（AI）將成為他與習近平討論的「重點議題」（big topic of discussion）。

他在社交網站發文指今天是「與中國國家主席習近平會晤的重要一天」，又稱「『超級智能』（Super Intelligence）將是討論的重點議題，但我希望維持現狀，不作改變。這也是中方的立場。我們的『護欄』就是司法部！」

【18:49】美國白宮發布特朗普為習近平接機的精華影片，片中可見特朗普與習近平親切交流。

【08:29】據政治新聞媒體rollcall.com披露，特朗普將於當地時間24日早上10時於白宮中央大廳為習近平夫婦舉行歡迎儀式，其後特朗普和習近平分別發表講話。

【08:29】特朗普表示，明天的國宴將會有整個科技及銀行業等人出席，指希望白宮宴會廳有更大容量。

習近平訪美：2015年與2026年兩次對美國事訪問之間，中美國力變化。（香港01製圖）

【08:28】特朗普返回白宮時被問到會否與習近平討論伊朗問題，他稱會有很多議題要商討，而伊朗問題是其中之一。

+ 16

【06:00】習近平落機，獲特朗普親自迎接，兩人在飛機附近握手。

【05:40】習近平專機抵達安德魯斯空軍基地機場。

2026年9月23日，美國總統特朗普抵達安德魯斯空軍基地機場，迎接中國國家主席習近平到訪。（央視截圖）

【05:37】央視報道，習近平抵達美國。

【05:02】特朗普抵達安德魯斯空軍基地機場，迎接習近平到訪。

+ 3

路透社：習近平不帶商界代表團訪美

2026年9月23日，美國總統特朗普抵達安德魯斯空軍基地機場，迎接中國國家主席習近平到訪。（Reuters）

【03:37】媒體早前曾傳出習近平可能帶商業高層團訪美的消息，後來變成「不確定」，路透社9月23日引述消息人士指，習近平將不會帶商界領袖代表團訪美。

習近平3天國事訪美行程有什麼內容？

在習近平與彭麗媛到訪白宮前夕，美國方面公布細節安排：

9月23日，特朗普會在安德魯斯聯合基地迎接習近平與彭麗媛。

2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

美國時間9月24日上午，特朗普與梅拉尼婭將舉行國事歡迎儀式，迎接習近平與彭麗媛。儀式將在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。

閱讀更多：習特會前夕 美軍儀仗隊連日密鑼緊鼓在白宮為歡迎儀式綵排｜有片

+ 4

24日晚上，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮北門廊，隨後將在白宮東廳舉行國宴。

25日上午，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮南門廊，隨後將在白宮紅廳舉行茶敘。之後，四人將前往位於華盛頓的美國國家檔案館，參觀一系列在歷史上對美中關係具有重大意義的重要檔案和文獻。

2026年8月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）出席在華盛頓特區舉行的Freedom 250 Grand Prix 賽事。（Reuters）

此次歷史性的國事訪問最後，特朗普與梅拉尼婭將在美國國家檔案館向習近平與彭麗媛道別。

兩人將談什麼議題？

據英媒分析，兩國領導人將尋求穩定關係，六大主要議題包括中美關係、台灣問題、伊朗局勢、人工智能（AI）、芬太尼、採購波音飛機與農產品。

誰隨習近平出訪？

央視新聞指，陪同出訪的有習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等人。