何永賢：不以單一數字訂人均居住面積 料31/32年單位面積增10%
撰文：江麗盈
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政府於《施政報告》提出，將北部都會區45平方米或以上的資助出售單位比例，由兩成增加至兩成半。房屋局局長何永賢今日於電視節目《大鳴大放》被問到為何不採納坊間建議，為北都公屋設立人均居住面積標準，何永賢回應說不會就此訂立單一數字作標準，而是會以每個單位居住多少人作推算，預計到2031/32年度，所有單位面積可增加10%。
本港3萬個簡約公屋預料明年三月底全數落成，何永賢又被問到會否「留低坐鎮」監督所有項目如期完成，她於節目上未正面回應，只是說：「每一天都好重要，一定要做好眼前每一天，先至有堅實嘅基礎畀明天更好嘅事發生。」
房屋局局長何永賢指，不會就北都公屋設立單一數字作為人均居住面積標準，而是以每個單位住少人作推算，又說預計至2031/32年度，所有單位面積預算可增加10%。她又說，想住大些，呎數及價錢會增加，會盡量為市民提供多元選擇。
我哋就唔係一個硬嘅單一嘅數咁樣話人均面積，我哋就用每個單位大概住幾多人，例如4、5人單位400多呎左右，即是90多呎至100多呎。未來在31/32年，其實單位面積我哋預算可以增加10%，所有單位面積增加10%。
提到本港三萬個簡約公屋預料明年三月底全數落成，她會否「留低坐鎮」監督所有項目如期完成，她未有正面回應，但表示在政策推出時「接任務」，在四年多看著政策由一個構思逐漸穩定、覓地、到立法會申請撥款、工程盡快完成、營運、宣傳、申請，每個環節也有很多感受，亦與團隊緊密合作，續說眼前工作很多，「每一天都好重要，一定要做好眼前每一天，先至有堅實嘅基礎畀明天更好嘅事發生。」
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