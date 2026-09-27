何永賢：不以單一數字訂人均居住面積　料31/32年單位面積增10%

撰文：江麗盈
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政府於《施政報告》提出，將北部都會區45平方米或以上的資助出售單位比例，由兩成增加至兩成半。房屋局局長何永賢今日於電視節目《大鳴大放》被問到為何不採納坊間建議，為北都公屋設立人均居住面積標準，何永賢回應說不會就此訂立單一數字作標準，而是會以每個單位居住多少人作推算，預計到2031/32年度，所有單位面積可增加10%。

本港3萬個簡約公屋預料明年三月底全數落成，何永賢又被問到會否「留低坐鎮」監督所有項目如期完成，她於節目上未正面回應，只是說：「每一天都好重要，一定要做好眼前每一天，先至有堅實嘅基礎畀明天更好嘅事發生。」

房屋局局長何永賢指，不會就北都公屋設立單一數字作為人均居住面積標準，而是以每個單位住少人作推算，又說預計至2031/32年度，所有單位面積預算可增加10%。她又說，想住大些，呎數及價錢會增加，會盡量為市民提供多元選擇。

我哋就唔係一個硬嘅單一嘅數咁樣話人均面積，我哋就用每個單位大概住幾多人，例如4、5人單位400多呎左右，即是90多呎至100多呎。未來在31/32年，其實單位面積我哋預算可以增加10%，所有單位面積增加10%。
房屋局長何永賢
古洞北第19區的公營房屋「古雋邨」。（北部都會區專頁）

提到本港三萬個簡約公屋預料明年三月底全數落成，她會否「留低坐鎮」監督所有項目如期完成，她未有正面回應，但表示在政策推出時「接任務」，在四年多看著政策由一個構思逐漸穩定、覓地、到立法會申請撥款、工程盡快完成、營運、宣傳、申請，每個環節也有很多感受，亦與團隊緊密合作，續說眼前工作很多，「每一天都好重要，一定要做好眼前每一天，先至有堅實嘅基礎畀明天更好嘅事發生。」

本港3萬個簡約公屋預料明年三月底全數落成，何永賢表示，在四年多看著政策由一個構思逐漸穩定、覓地、到立法會申請撥款、工程盡快完成、營運、宣傳、申請，每個環節也有很多感受。圖為2026年6月16日，房屋局局長何永賢陪同港澳辦主任夏寶龍視察元朗攸壆路簡約公屋後見傳媒。（資料圖片／湯致遠攝）
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