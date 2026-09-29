美容師賣兩女子去KK園區　求情稱不涉恐嚇　官怒斥持槍也叫無恐嚇

美容師涉以請兩名年輕女子到泰國免費旅行，實把她們轉賣到緬甸的詐騙KK園區的詐騙基地，兩女事主家人最終要各付逾20至30萬港元，才把二人贖回。美容師早前在區域法院承認1項欺詐罪（DCCC692/2025)，案件原定今（29日）判刑。



法官謝沈智慧怒批辯方指案件不涉恐嚇，並引述案中情節指事主曾多次遭持械綁匪押解，法官怒斥：「揸住支槍押你入去仲叫冇恐嚇呀？」把判刑再押後至10月27日判刑。



女被告潘心怡（33歲，美容師）承認1項欺詐罪，指她於2024年11月某日至2025年1月11日期間，在香港，連同其他身份不詳的人，藉作欺騙，並意圖詐騙誘使彭姓及廖姓女子，在2024年12月27日至28日離港外遊，導致她能從中獲益，或導致二人蒙受不利。

女被告潘心怡承認誘騙兩名當時分別21及23歲的本地女子到緬甸詐騙園區。

警方在行動中檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

警方行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

警方行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

警方行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

官指因事件網上發酵匪徒才肯降價

法官謝沈智慧先要求辯方澄清書面求情，辯方指本案有別於另一宗涉誘騙他人到KK園區的馬智豪案，指本案不涉恐嚇元素。謝官聞言即怒指，兩名事主原被索50萬美元，並問：「呢兩個女仔有無可能畀得到啊？咁即係唔使走啦！」若非尋人事件在網上發酵，匪徒才降低贖金。但謝官同意證據未有顯示兩名事主有傷勢。

其中一名女事主當時正失業

案情指，兩名事主分別是24歲姓彭和21歲姓廖的女子，彭當時失業，廖則是兼職模特兒。彭當時認識被告一年多，廖只認識一個月。被告在2024年11月下旬，在一次晚飯問彭及廖是否有興趣到加拿大及日本旅行，又稱會承擔所有旅費。兩名事主表示有興趣，但無談及確實出發日期。

被告稱到步須幫忙運送現金

同年12月27日，被告通知二名事主同日晚上9時往泰國，翌日晚上回港，又指她們須幫忙在泰國境內運送現金泰銖，以換取報酬，廖曾拒絕，被告和彭再三請求，廖才同意。

曾稱會同行最後未跟隨兩女出發

被告本稱會與二人坐同一班飛機，她出發前又要彭刪除她們之間的所有對話紀錄，廖因為遲到，直接到機場及與彭一同飛到泰國。被告並未隨行，但告知彭到曼谷後會有人接載她們。

兩事主到步後曾遭持槍男押解

兩名事主到埗後由一名泰國男子接走，並帶上白色車。翌日早上醒來，發現正被送去清邁。後來有5名持木棍及刀的男子沒收了她們的財物，包括護照及電話，並押解她們上船過河。其後再有6名身穿軍服及持槍的男子，將她們押上一輛黑色車，再換數次車後，二人獲知已被「賣」（即販運）至緬甸。

到園區學習騙術目標是富裕海外華人

兩名事主事後獲告知，她們被人以2.7萬美金賣到園區，須從事詐騙工作，若想離開，要付50萬美金，或達致同等金額的業績。二人在園區內學習話術，及如何詐騙富裕的海外華人。至2025年1月，「老闆」表示稱有人在尋找她倆並稱若二人能支付2.8萬元美金費用，就可以離開。

兩事主家人各付逾廿萬把兩人贖回

兩名事主其後聯絡到家人，彭家支付了110 萬泰銖(約25.8萬港元)及10萬元人民幣，廖家則付了約21.2萬港元。兩人在2025年1月8日獲釋，並取回個人物品，同月11日返港。