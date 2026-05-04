無業男稱為一母到KK園救其子　串謀騙款53萬　官斥趁火打劫囚32月

無業男訛稱可為一名母親到泰緬KK園營救其，先後收款53萬，最終被發現他從未赴有關地區，該母親最終以自己方法令兒子獲釋。曾收款53萬的男子，早前承認1項串謀詐騙罪。案件今（4日）在區域法院判刑。暫委法官余俊翔指，被告在有人被困在園區的認知下犯案，行為無疑是落井下石及趁火打劫，考慮他有同類案底，及在保釋期間犯案，加刑3個月，總刑期為32個月。



被告梁子軒（25歲，無業），承認一項串謀詐騙罪，指他於2024年6月24日至7月1日間，在港與身份不詳的人詐騙陳麗香，虛稱他會交33萬港元，及25700.33泰達幣，以使陳的兒子賴偉樂能獲釋回港，從而誘使陳交出款項。

被告梁子軒在區域法院承認串謀訛騙罪，被判囚32個月。(黃浩謙攝)

求情稱當時女友懷孕財政壓力下犯案

余官判刑時引述辯方求情指，被告在案發時年僅23歲，任職搬運散工，月入約8千元。當時被告的女友懷孕，惟他收入不穩，故因財政壓力而犯案。辯方又指，本案有別於一般的電話詐騙。被告與事主本身互相認識，被告非職業騙徒，亦不是隨機詐騙。他在案中的角色僅為輔助而非主角。

官斥被告利用事主愛子心理切

余官稱，法庭不會裁定事主的兒子是否真的曾被禁錮在園區，亦不會以此作為事實基礎。被告利用事主愛子心切的心理，針對指定的受害人犯案。本案的案情嚴重，事主在短短數天內損失53萬，金額龐大，被告亦無法就此作出賠償。

認為被告角色舉足輕重

在本案中，被告企圖得到事主的信任，向她表示會到泰國營救其子。余官形容，被告的角色屬舉足輕重，他曾被告知事主的兒子被困在園區，卻在此認知下騙取事主的金錢，行為屬落井下石，趁火打劫。被告過往有非禮及非法性交等案底，亦有性質類同的定罪紀錄，為彰顯罪行嚴重性，遂加刑3個月，總刑期為32個月。

事主兒子致電母親聲稱被禁錮

案情指，在2024年6月21日，事主陳女士的兒子賴偉樂向她表示要外出工作，及後有報平安。至同年6月23日，賴聲稱他被禁錮，但人安全。陳於翌日收到被告WhatsApp訊息，要求她致電其朋友Ken協助營救賴。陳致電Ken後，他們相約在其家中討論對策。

被告到訪指事主兒子疑身處KK園

被告其後到訪陳家並自稱「Ken」，他當場致電賴，賴稱他被人「賣豬仔」到泰國或緬甸某園區，並簽定了「賣身契」，他懷疑身處KK園。被告要求賴發送實時定位，賴照辦，但陳看不到位置。被告未幾致電一名不知名女子，要求救賴。被告離開前吩咐陳留意電話，陳後來以WhatsApp與Ken聯絡。

被告先後向陳收取約53萬

至同年6月25日，陳接到Ken來電，表示園區需要150萬元泰銖（折約33萬港元）贖金，陳與Ken遂相約在快餐店交收現金，被告收錢後承諾翌日會去泰國接賴回港。Ken其後再次多番要求陳付款，陳共付約53萬元。

陳再多付17.5萬加密幣後兒子獲釋

陳付款後未有兒子獲釋，最後報警。Ken其後再問陳取錢，陳沒理會。同年7月3日，陳透過賴直接與園區負責人聯絡，並支付價值港幣17.5萬元的加密貨幣。賴隨後表示已獲發還護照，並獲安排司機送他回泰國。出入境紀錄顯示，賴在6月21日入境澳門，翌日在澳門機場前往泰國。

被告案發期內從未到過泰國

出入境紀錄顯示，被告案發時從未去泰國，他在7月12日經落馬洲口岸回港時被捕。被告其後在錄影會面透露，他認識阿傑（即Ken）及賴。在6月24日，被告接到阿傑來電，稱賴在泰國被禁錮。阿傑叫被告上賴的家，並稱會給被告報酬。被告與陳女士見面期間，他帶著耳機聽，並聽從阿傑的指示說話。被告收到賴傳來的定位後發給Ken。翌日，被告應阿傑指示收取33萬元，並從中得到5千元報酬。

案件編號：DCCC592/2025