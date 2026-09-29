佐敦鐵錘襲頭案　事主遇襲後吸毒止痛暴斃　無業漢准認傷人囚38月

無業癮君子深夜時分在佐敦街頭，突用錘擊一名他以「兄弟」相稱的朋友頭部11下，該「兄弟」其後死亡。無業男子曾被控謀殺，他今（29日）在高等法院承認傷人和吸食危險藥物罪（HCCC199/2026）。



案情指，被告與事主當日曾在一單位內一同吸冰，被告指事主趾高氣揚觸怒了他，故趁事主與一名女子離開時從後施襲。事主受襲後返回單位吸毒止痛，其後不省人事，最終不治，死因為受毒品影響。



法官判刑時指，即使被告被激怒，也不應如此襲擊事主，指其報復屬不成比例，判他入獄3年2個月。



被告巫泰峯，42歲，無業。他承認於2024年7月28日，在九龍油麻地庇利金街61至63號外非法和惡意傷害彭興(33歲)，以及在同月27日，在庇利金街一單位吸食冰毒。

被告巫泰峯曾被帶返現場進行案情重組。（蔡正邦攝）

死者彭興在庇利金街63號唐樓地下被發現時，已面部發黑。（黃學潤攝）

閉路電視拍到案發經過

被告有多個毒品及暴力案底

庭上透露，被告有13次定罪紀錄，涉及18項控罪，其中4項和暴力有關，另4項與毒品有關。他因另一宗傷人案，被判囚44個月，他於2023年7月出獄，出獄約1年犯上本案。此外，被告有吸食冰毒習慣和有三合會的背景。

事主頭部無骨折腦部亦無受損

辯方求情指，被告非有預謀犯案，他被激怒下，使用細小的錘子襲擊事主，事主頭部未有骨折或腦部受損。被告在襲擊前曾吸食冰毒，但未有證據顯示他犯案是受毒品影響。

見事主倒地未有停手

法官判刑時指，被告雖不是有預謀犯案，但他在公眾地方持武器施襲，事主被打至坐在地上時，無法防備，被告仍未停手。即使被告被激怒下犯案，他也不應如此嚴重襲擊事主，其報復屬不成比例。

官斥被告以暴力解決問題

法官又指，被告的案底極其惡劣，有多項暴力案底，顯示他常以暴力解決問題，他在案發前一年才出獄。法官因被告的案底而加刑，最終判他監禁3年2個月。

事主與女子下樓時從後遭襲擊

案情指，事主和一名女子於2024年7月28日凌晨2時許，從油麻地庇利金街一大廈的單位落樓。被告其後尾隨他們，並在街上用錘子打事主的頭7次，同時怒罵事主，事主嘗試用手擋格但不果。

事主遇襲後回單位吸毒紓緩痛楚

事主被打至坐在地上，被告再用錘子打事主的頭4次，然後離開，事主則返回該單位。當時有人發現事主頭部流血，他則吸毒紓緩痛楚。至清晨5時，事主不省人事。救護員到場時，他已沒有呼吸，送院後宣告不治。

事主直接死因為冰毒和可卡因影響

法醫指，事主的直接死因為冰毒和可卡因的影響。他的後腦有5處裂傷，但未有骨折或腦部受損。此外，事主的手肘等亦有瘀傷，但並非致命。

案發前曾與事主一同吸食冰毒

警員在單位內檢獲少量冰毒，並在何文田拘捕被告。他在錄影會面稱，認識事主數月，兩人常在涉案單位流連，並以「兄弟」相稱。他們案發前曾一同在該單位吸食約0.4克的冰毒。事主在言談間趾高氣揚，觸怒被告。他見事主和一名女子離開時，在單位內拿取一個錘子，並尾隨事主及向他施襲。