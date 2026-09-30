大專生強姦剛相識酒醉女子　官指年輕不能成為減刑因素　判囚6年

兼任保險經紀的大專生，與友人在尖沙咀酒吧消遣時，搭訕認識坐在鄰座的女子，其中一名女子之後跟他們「轉場」到工廈單位繼續飲酒。大專生涉趁女子酒醉，以「公主抱」方式把她抱入房間的沙發強姦。被告否認指控，自辯時反指事主提出性要求。他經審訊後被裁定一項強姦罪成，案件（HCCC172/2025）今(30日)在高等法院判刑。



法官游德康指，被告強姦時沒有使用安全套，事主承受重大打擊，均屬加刑因素。被告案發時雖年輕，若法庭因此減刑，恐令人以為年輕就可以任性妄為的藉口，判被告監禁6年。



被告張聰睿，24歲，被裁定一項強姦罪成，指他於2023年7月7日，在紅磡鶴園東街3號衛安中心某室，強姦女子X。被告案發時是理大專上學院學生，亦是一名兼職保險經紀，事主與被告年齡相若。

被告張聰睿在高等法院被判囚6年。(葉志明攝)

辯方求情稱無使用暴力

辯方今求情時，呈上被告、其現任女友和被告父母撰寫的求情信。辯方亦指，被告和事主在案發前數小時認識，當時他們非常融洽，被告犯案時亦無使用武力。案發後被告陪事主聯絡她的男友，甚至等待警員到場。被告一度獲警方歸還保釋金，其後再次被捕，法庭應就延誤減刑。

創傷報告揭事主惡夢連年 喪失性愉悅能力

法官游德康指，創傷報告顯示X提起事件時令創傷後遺症加劇，她提到經常發惡夢，彷彿事件再度發生。心理學家指，事隔約3年X的創傷程度仍處於顯著水平，其性愉悅亦因而大幅削弱，需要接受心理創傷治療。

心理報告指被告傾向指責受害人

被告的心理報告則指，其重犯風險中高，被告對性高度關注，傾向指責受害人。游官指，被告沒有使用安全套強姦醉酒的X，X的創傷大，均是加刑因素。至於被告被指重犯機會中高，游官認為被告一直堅稱無辜，或是其真誠相信，因此不作加刑，最後判監6年。

被告與事主在尖沙咀消遣時認識

控方案情指，被告和一名陳姓男性友人到尖沙咀諾士佛臺的酒吧消遣，二人向女事主X和X的一名女性友人搭訕。其後X的朋友先離開，X則和被告及陳於工廈租用的工作室繼續飲酒。事主X其後不勝酒力，靠在沙發休息，並曾嘔吐在地，被告以「公主抱」方式，把X抱入房間的沙發上。

X稱曾哭泣大叫唔好未被理會

X在房內再次嘔吐，被告和陳為她清潔其嘔吐物時，X稱在睡夢間感到有人強吻她，她張開眼見到被告，X稱當時暈眩，無法推開被告或大叫「唔好」，她指被告之後脫下皮帶，並解開褲鈕，繼而把她強姦，X不斷哭泣及叫：「唔好。」但被告沒有理會。

遭X質問被告回應：無射入去

X稱被強姦後質問被告，被告回應：「我無射入去。」她即離開房間去掌摑陳，問陳為何不阻止被告強姦她。陳稱他在單位外抽煙，不知道發生何事。X之後與陳及被告乘的士離開時致電男友，又向的士司機稱她被強姦，事主男友到達後與事主等人報警。

被告自辯時指遭事主拉近後性交

被告同日早上6時許被捕，他向警員稱：「佢同我講想搞嘢，我咪同佢扑嘢囉。」他自辯時指事主自稱30歲及已婚，言談間覺事主健談開放。他曾向事主請教如何追女仔，指事主在到陳的工作室後，曾把他拉近，兩人於是接吻，其後發生性行為，但事主否認其事。