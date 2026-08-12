保險經紀涉姦酒醉女子　被告反指遭事主引誘下性交　裁強姦罪成

保險經紀與友人在酒吧搭訕認識一名女子，之後3人「轉場」到工廈單位繼續飲時，經紀涉強姦該剛相識女子，案件(HCCC172/2025)早前在高院改訊，女事主供稱，她當時酒醉，遭被告「公主抱」入房間的沙發，指被告不理其示意把她強姦。惟被告自辯時卻稱，事主聊天時自稱30歲並已婚，他稱要向事主請教追女仔學問，指事主在單位帶醉意時向他稱：「我想搞嘢。」並把他拉近，二人才性交。陪審團今（12日）在高等法院退庭商議，4男3女組成的陪審團，經過約4小時退庭商議，以5比2裁定被告強姦罪成。



法官先替被告索取心理報告，和事主的創傷報告，把判刑押後至9月30日，期間被告還押看管。



被告張聰睿，24歲，否認一項強姦罪，指他於2023年7月7日，在紅磡鶴園東街3號衛安中心某室，強姦女子X。

被告張聰睿否認強姦，在高等法院受審。(葉志明攝)

遭被告以公主抱方式抱入房

控方案情指，被告和一名陳姓男性友人到尖沙咀諾士佛臺的酒吧消遣，二人向女事主X和X的一名女性友人搭訕。其後X的朋友先離開，X則和被告及陳於工廈租用的工作室繼續飲酒。事主X其後不勝酒力，靠在沙發休息，並曾嘔吐在地，被告以「公主抱」方式，把X抱入房間的沙發上。

被姦時有哭泣叫唔好

X在房內再次嘔吐，被告和陳為她清潔其嘔吐物時，X稱在睡夢間感到有人強吻她，她張開眼見到被告，X稱當時暈眩，無法推開被告或大叫「唔好」，她指被告之後脫下皮帶，並解開褲鈕，繼而把她強姦，X不斷哭泣及叫：「唔好。」但被告沒有理會。

X稱被姦後即出房掌摑陳

X稱被強姦後質問被告，被告回應：「我無射入去。」她即離開房間去掌摑陳，問陳為何不阻止被告強姦她。陳稱他在單位外抽煙，不知道發生何事。X之後與陳及被告乘的士離開時致電男友，又向的士司機稱她被強姦，事主男友到達後與事主等人報警。

被告同日早上6時許被捕，他向警員稱：「佢同我講想搞嘢，我咪同佢扑嘢囉。」

轉場向X請教追女仔心得

被告自辯時稱，他案發時21歲，在理大香港專上學院就讀，同時兼任保險經紀。他稱當日與X閒談時，聽到X自稱已30歲及已婚，陳之後提議「轉場」到其工作室，X亦同意。被告指X在的士內仍有講有笑，他當時有感情煩惱，咼向X稱想問她女生意見，著X教她「追女仔」，X稱「轉場」後會教他。

X曾提過往感情經歷覺她開放

被告指3人在工作室時相談甚歡，被告再叫X教「追女仔」，又各自談及感情經歷，X透露曾在飲酒時認識身材健碩的游泳教練，之後兩人並發生性行為，事後更一同往買避孕藥，被告覺得X健談和開放。

指X把他拉近後性交

被告又指，X飲酒時兩次向他說：「我想吹呀。」他理解X意指口交，但未有給予反應。後來X酒醉嘔吐，他為清潔才把X抱入房。後來陳到工作室外抽煙，他入房看X的狀況時，指X望著他說：「我想搞嘢。」然後把他拉近。兩人之後親吻，並在沒有使用安全套下性交。但在約2至3分鐘後，X突稱：「唔好啦，我想停。」被告便即停下。他問X是否不適，惟X未有回應。

X離開前與陳後被告一同吸煙

他指X到大廳時即往掌摑陳，並向陳說：「你做乜唔阻止。」陳呆若木雞，陳和被告都不知如何反應。之後X稱要回家及致電男友，期間X曾與他和陳到工作室外抽煙，當時X未有異樣。