聽障男藏逾200兒童色情物品　照片露端倪揭曾非禮繼妹　認罪候懲

聽障男子被發現藏逾200項兒童色情照片及影片，當中有17張為其同父異母約10歲的繼妹，其中一張更拍到其繼妹下體有疑似精液物體。聽障男被捕後認曾在繼妹面前自瀆，亦曾撫摸非禮她，但指繼妹並無反抗。



聽障男今（30日）在區域法院承認「向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為」及「製作兒童色情物品」等共14罪（DCCC711/2025）。暫委法官黃雅茵指案情嚴重，把案件押後至12月8日判刑，以索取事主的創傷報告，及被告的精神科報告，期間被告須還押。



被告M.C.S（現年31歲）被控兩項「向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為」罪。控罪指，他在2019年11月14日及某日，在將軍澳兩度10歲或以下的女童X作出猥褻行為。另12項製作及管有兒童色情物品罪，則指他於2017年5月7日至2019年11月14日，用數碼電話製作17項兒童色情物品，以及在2024年1月16日，管有208項兒童色情物品。

被告MCS在區域法院認罪候懲。(黃浩謙攝)

被告藏兒童色情物品包括其妹的色情照

案情指，警方在2024年1月16日到被告的住所搜查，並在其電話及電腦內，發生有兒童色情材料。他警誡下承認，廿多歲時出於性衝動，曾拍攝同父異母妹妹X的相片。他其後在警誡會面透露，他有大學學歷及患有弱聽，曾居於案發地，並在該處拍攝了X的私處相片。

被告袑稱只在妹身後自瀆

被告亦提及，在2019年某日，X在其睡房的床上玩電話，他曾用手隔著衣服摸X的大腿及臀部兩至三分鐘，對方沒有任何反抗。他其後拉下X的內外褲到大腿，從後拍下3張X私處的相片，並在X身後自瀆及射精到紙巾上。

部份兒童色情照從互聯網下載

被告承認在其手機內的5張X私處照由他拍攝，其餘則是從互聯網上下載，並懶得刪除；而儲存在兩部電腦內的照片及影片，則是透過搜尋關鍵字從互聯網上下載的。他曾看過有關錄像，亦知悉該些錄像描畫真實兒童。

照片顯示X的私處有精液

被告稱，其中一張照片中可見，X的私處上有其精液。他承認曾兩度在X面前自瀆，其中一次射精到其私處，以及因出於好奇，用手指翻開X的外陰，當時X沒有反抗。

4部裝置有逾200項兒童色情物品

警方在被告的4部數碼裝置上，發現共208項兒童色情物品，當中包括119段四級錄像。被告承認當中17張有關X相片由他拍攝，另有7張及上述119段錄像，均是出於好奇從互聯網下載。

官指案情嚴重不會取社服令報告

辯方求情指，被告天生聽障，惟沒有放棄自己及努力工作，望法庭可考慮非監禁式刑罰，為被告索取社會服務令報告。惟黃官指案情嚴重，明言不考慮索取報告，並把案件押後至12月8日判刑，以索取事主的創傷報告及被告的精神科報告，期間被告須還押。