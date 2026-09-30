何超瓊稱遭滋擾獲批禁令　官透露涉案女子稱未入職　向何索2千萬

已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席何超瓊，早前入稟指稱遭一名女子騷擾，故要求法庭頒令禁制該女子騷擾或聯絡她，惟對方未有在期限前存檔抗辯文件，法庭早前曾頒下臨時禁制令，今正式頒禁制令。



暫委法官周昭雯今（30日）頒下判辭（HCA528/2026），透露該女子聲稱獲何聘用為財務主管，但因何的姊妹何超鳳阻撓而未能入職，隨後更向何索2000萬，之後作出連串滋擾行為。她曾指何所發的法律文件簽名是偽造，但未有證據支持，故頒下禁制令。



原告為何超瓊，被告陳芃余，陳是前證監會持牌代表。入稟狀提及，何超瓊為信德集團行政主席，亦為美高梅中國董事長及執行董事。

何超瓊早前向法庭申請得禁制令，禁止一名女子走近信德中心。（廖雁雄攝）

法官的判辭透露，被告陳芃余聲稱曾獲何超瓊聘用為財務主管，但因何超鳳(圖)阻撓而未能入職。（葉志明攝）

何要求禁被告在信德30米範圍內逗留

何在入稟狀指，她自2025年3月起遭被告陳芃余騷擾和恐嚇，故此要求法庭頒發禁制令，禁制被告、其僱員或代理人騷擾她，或擅自進入何的物業。被告亦不可進入美高梅中國和信德集團位於信德中心的辦公室或其30米範圍內逗留。

入稟狀亦提及，何要求法庭頒令，禁制被告直接或間接聯絡原告，或印刷、出版、製作、分發和傳送任何誹謗或中傷原告的資料，以及要求被告就其騷擾和恐嚇行為作出賠償。

被告聲稱受聘為財務主管最終未能入職

此外，被告曾多次向美高梅高層發送電郵，聲稱曾獲何聘用為財務主管，但因何超鳳阻撓而未能入職，隨後又發出律師信向何索要2000萬元的費用。

被告曾質疑原告的簽名偽造

判辭指，何早前提出申請缺席裁決，指他們已合法送達起訴狀，但被告至法定期限前仍未有回覆或存檔抗辯證據。被告其後出席聆訊，質疑原告的法律文件簽名偽造，亦沒有第三方獨立律師作見證。

官指被告的指控欠證據支持

法官認為，被告提出的指控嚴重，但僅憑口頭陳述，未能提供任何證據支持，然而法律上並無要求實質聲明書必須由獨立律師見證，故此其抗辯理由不成立。

認為被告行為重複及不合理

官指，在考慮原告方陳詞後，接納原告所指，被告的行為屬於重複、不合理，以及具壓迫性的，亦對原告造成精神困擾及經濟損失；而以發布相關虛假陳述及採取法律行動，脅逼何支付2000萬，亦構成非法威脅及損害，故此頒下禁制令，防止被告繼續作出有關行為。

原告蒙受近23萬美元損失無追討

此外，官亦接納被告的行為導致原告蒙受約22.9萬美元的損失，但原告人放棄追討額外懲罰性賠償，故無須頒下賠償令，惟被告仍須支付本案的訟費。