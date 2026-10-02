棋藝導師與12歲女朋友性交　官斥未能守住道德底線　判囚18個月

棋藝導師在角色扮演活動認識12歲女童，二人年齡相差24歲，之後發展成情侶，並曾性交，惟後來遭女童母親發現，導師早前承認與未成年女童非法性交等3罪。案件(DCCC 1544/2025)今(2日)在荃灣法院(暫代區域法院)判刑。



暫委法官韋漢熙引述報告指，事主以為發生性行為可獲得關愛，她事後遭父母責怪，亦令她倍增壓力，並有創傷後遺症。韋官接納事主初時自稱15歲，並作主動要求性交，惟被告未能守住道德底線而犯案，低估事件對事主的負面影響，判被告入獄18個月。



部份案發地點在酒店房

被告陳冠匡（38歲，棋藝導師）承認1項與年齡在13歲以下的女童非法性交、及2項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，餘下2項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪獲存檔法庭。控罪指，他於2024年12月某日至2025年4月6日，分別在長洲龍仔村某單位及尖沙咀加連威老道12號加連威大廈The Loop Hotel某房間內與女童X非法性交。

被告陳冠匡在荃灣法院(暫代區域法院)認罪，判囚18個月。（資料圖片）

被告與事主年齡差距24歲

官引述辯方求情指，被告沒有案底，他在1988年出生，現年38歲，曾任職棋藝導師。在本案中，事主和被告有年紀差距24年，惟二人自然發展成情侶，事主的家人亦知悉及接納。

X主動訂房及作出主動

此外，被告以男友身份與X真誠交往，沒有心懷不軌。本案亦不涉濫用權力、違反誠信及威迫利誘。首次事件在事主訛稱年紀的情況下發生，另外兩次則由事主訂房及作主動。

官指被告須就未約束慾念負責

法官認為，被告有用安全套，無證據顯示X有受肉體傷害，惟被告仍要為他未能好好約束慾念負刑責。官又引述X的創傷報告，她對涉案性行為感覺正面。

被告稱已感悔意及內疚

官指，被告初犯，有正當職業。對本案感悔意及內疚，已有深切反省，還押期間亦有進修。他又提及被告親友所寫的求情信，指被告為人品格正面，亦有孝心，因在單親家庭長大，缺乏男性典範，為人較內向及單純，善良無機心，已決心改過。

被告一向循規蹈矩 卻未能把持道德底線

官引述指，被告一向循規蹈矩，惟在年齡不對等的關係中，未能把持道德底線而犯錯，二人年齡差距不少，報告指出事主與家人關係欠佳，有適應障礙，視被告為戀愛對象，性交為你情我願。

事主誤認性行為可獲關愛

官又引述報告指，事主患上創傷後遺症，對與人相處失去信任，亦因本案令被告受困擾感到內疚。事主相信發生性行為可獲關愛，父母在事後責怪她不懂保護自己，亦令她倍增壓力。

法官重申16歲以下兒童未能真正表達同意

官稱，他接納被告非處心積慮以未成年少女作洩欲對象，本案亦在雙方同意下發生。官引述案例指，未滿16歲的兒童未能真正表達同意，年齡越小給予同意的可能性越低，法例需要保護年輕人的脆弱，以防止他們遭受性剝削。被告沒有戀童癖或扭曲觀念，重犯機會低，惟他多次與X發生性行為，屬加重罪責，判囚18個月。

X在首次與被告性交後才透露真實年齡

案情指，女童X在2012年出生，案發時12歲，與被告在2024年的角色扮演活動中經朋友介紹認識被告，二人並發展成情侶。同年12月，被告在長洲的住所的睡房內與X性交，X聲稱她15歲並作主動，被告在使用安全套下與X性交。X在同月月底才告知被告她其實只得12歲。

被告知X未成年後仍繼續與她發生性行為

2025年1月，X在家慶祝她13歲生日時，被告亦有獲邀出席。他並在同年3月中，與X在尖沙咀The Loop 酒店租房性交，X當時13歲。在同一月內，X母發現二人關係，並詢問被告，被告承認知悉X未成年後仍與她發生性行為。