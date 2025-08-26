巴基斯坦少年與女童天台及後樓梯性交　官稱須建正確道德觀判感化

巴基斯坦裔男生賈思樂，與初相識14歲女童第二次見面，已到灣仔的天台性交，十天後再約見面便到梯間性交，女方覺被當性玩具感不悅，更曾懷疑男方曾想肛交，把事告知繼父後終報警。男生承認兩項非法性交罪。案件今（26日）於高等法院判罪，法官陳嘉信指，接納被告與受害人的年齡差距少，認為案件不涉違反誠信，但覺被告須建立正確的道德觀念，判被告接受12個月感化令。



被告賈思樂(KHAN Mohammad Zakir Shah)，19歲，報稱學生，承認兩項非法性交罪，指他於2023年6月20及30日，分別在灣仔天台及銅鑼灣大廈後樓梯，與女童X非法性交。

被告原另被控非法肛交及妨礙司法公正罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

巴基斯坦裔少年賈思槳，就兩項非法性交罪，在高等法院被接受判感化一年。(黃浩謙攝)

相識兩天見面時已到天台性交

控方案情指，女童X案發時14歲，她在2023年6月18日透過朋友介紹，認識被告，二人透過Instagram聯絡，首次見面時，被告已知事主當時年齡。兩天後，二人相約在灣仔一大廈的天台見面。兩人在X同意下曾性交。

X覺被當性玩具感不悅

同年6月30日，被告再約X見面，並到了銅鑼灣波斯富街一大廈的天台，並在梯間性交。X覺得被告把她當作性玩具而感到不悅。在二人性交期間，X曾懷疑被告突想肛交，並即有叫停被告，被告最後亦有停止，完事後自行離開。

繼父遊說X報警

X數天後把事件告知繼父，繼父遊說她報案，X曾猶豫並怕影響被告一生，最後由社工帶X報警。被告被捕後承認有和X性交，但否認曾肛交。

被告曾就非法肛交，及涉曾要求女方銷案接受審訊，最後被陪審團裁定罪名不成立。

案件編號：HCCC307/2024