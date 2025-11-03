律師陸建廷兩帶12歲女童回家性交　並建議她酒醉下口交　認罪候判

事務律師陸建廷在交友軟件認識一名12歲女童後，邀女童到其家吃飯，之後已脫女方衣服並撫摸她身軀，並有性交。兩人之後繼續聯絡，律師並提議女童可在喝酒後為他口交。兩人之後再見面，並發生性行為，律師並以對避孕套敏感為由，中途把安全套脫下。他在兩次事件中又拍下女童逾2百裸照及拍下影片，亦有把部份照片傳送給女童，惟遭女童父親發現。律師今(3日)在區域法院承認非法性交及製作兒童色情物品等5罪，暫委法官勞潔儀將案件押後至11月17日求情及判刑，期間為被告索取心理專家報告及精神科報告。



被告陸建廷（39歲，律師），被控2項與13歲以下女童非法性交，2項製作兒童色情物品，及1項促使16歲以下人士製作色情物品罪，指他於2024年3月在青衣珀麗灣某單位，兩度與12歲女童X非法性交；並有製作兒童色情物品，包括 X的合共204張照片及9個錄影片段，及促使女童X製作其乳房照片。

被告陸建廷承認與12歲女童非法性交等5罪候判。(網上圖片)

被告向女童X稱他28歲

案情指，女童X在2011年出生，事發時是12歲中一學生，而被告則是事務律師。他們在2024年年初，透過交友軟件「Heymandi」認識，被告告知X，他當時年約28歲。

首次帶X回家已性交

在2024年3月4日早上，二人相約在南昌站會面，一起坐車到馬灣，途中被告有親吻X，其後被告把X帶到他位於馬灣的住所。二人在住所中先進食，在X喝水時，被告開始親吻X。X隨後表示想休息，於是被告帶她到臥室，其後又要求X脫去身上的衣物。X照做後，被告以雙手撫摸其胸部與私處數分鐘，並把手指插入X的陰道，又要求與她發生性行為。在取得X的同意後，被告戴上避孕套與X性交，並用手機拍攝20張X的裸照。

X喝啤酒後被告要求性交

同月28日，二人相約第2次見面，被告再次帶X到他的住所。在好奇心驅使下，X當時喝了約1至2罐啤酒，被告遂要求與X發生性行為，X同意並脫去衣服，其後又喝了數罐啤酒，並感到頭暈。

被告性交途中脫下避孕套

被告在親吻X後，二人性交。起初被告有使用避孕套，惟在過程中脫下。X當時感憤怒並指責被告，但被告繼續與X的性行為。除了性交外，二人亦有口交。同時被告有用手機拍攝184張X的裸照及錄製9段與X的性行為影片，並傳送給X。

X父檢查手機發現X與被告對話

在2024年5月4日，X的父親在檢查其手機時，發現她與被告的對話紀錄及數張裸露自拍，X承認曾與被告發生性行為。X父翌日報警。

被告提議X醉酒下為他口交

在二人的telegram對話中，被告曾經問X是否曾觀看成人影片並自慰，X表示肯定；被告在與X發生性行為後，亦曾在訊息中表示很愛及掛念X，又要求她傳送胸部照片，以及曾以訊息提議X在醉酒狀態下嘗試為其口交，X詢問被告會否使用避孕，惟被告稱對避孕套過敏。

在2024年5月8日，警方以「與13歲以下女童非法性交」的罪名拘捕被告，並在其手機中撿取了二人的相片及影片。

案件編號：DCCC3/2025