投資者睇錯市！尖沙咀赫德道地舖連一樓5380萬蝕沽 舖價近乎腰斬
撰文：李煥好
出版：更新：
消費氣氛尚未完全恢復，拖累商舖成交價格。尖沙咀赫德道海信大廈地下連一樓商舖最新以約5,380萬元易手，呎價約12,810元。原業主為舖位投資者林清林或相關人士，持貨約13年，帳蝕4,720萬元或約46.7%，舖位價值幾乎腰斬。
中原（工商舖）資本市場部高級資深分區營業董事梁美儀表示，上述成交物業為尖沙咀赫德道15至17號海信大廈地下連一樓舖位，地舖建築面積約2,100平方呎，一樓建築面積約2,100平方呎，總建築面積約4,200平方呎。該物業新近以約5,380萬元成交，呎價約12,810元。
舖位目前由禾璽牛肉海鮮火鍋店承租，月租約25萬元，租期至2027年5月，預料新買家可享租金回報達約5.57厘。
投資者睇錯市 持貨13年價貶46.7%
資料顯示，資深投資者林清林或有關人士於2013年斥資1.01億元購入該舖。其後嘗試分拆地下及一樓出售未果，改為長線收租。舖位疫情前月租達40萬元，後因市況轉差曾空置半年，始獲火鍋店承租。現持貨約13年止蝕離場，帳面虧損4,720萬元，貶值幅度約46.7%。
林清林早年頻頻短炒舖位獲利
林清林為資深炒家，早年活躍於舖位市場，不時夥拍其他投資者買入舖位，如在2010年10月以5,800萬元買入旺角新填地街470號地舖連1及2樓，及後在2011年6月以8,000萬元沽出，大賺2,200萬元。
他又曾在2012年2月夥拍另一投資者羅家寶，以1.228億元買入中環擺花街22至24號相連地舖，同年5月份拆售，成功以5,400萬及1.1億元「摸出」兩個舖位，合共套現約1.64億元，即持貨約三個月帳面賺33%。
