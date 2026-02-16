旺角水渠道九千呎巨舖5450萬 40年升5.7倍 一個原因影響價值
撰文：蔡偉南
出版：更新：
核心商業區錄得大額舖位成交個案，旺角水渠道一個面積接近九千呎的巨舖，新近以5,450萬元沽出。值得留意，有專家指舖位斜對面為垃圾站，或影響舖位價值。
成交舖位為旺角水渠道22至28號安豪樓地下B號舖連一樓及二樓，地舖建築面積約1,850平方呎，一樓及二樓面積共約7,000平方呎，整個舖位合共約8,850平方呎。據了解，地舖由一家特賣城租用，而一樓及二樓目前交吉。
該舖位在1月底以5,450萬元沽出，新買家為TALENT WAY INTERNATIONAL LIMITED。
1986年買入價810萬 高峰期卓悅月租45萬
至於原業主早於1986年11月以810萬元買入舖位，持貨40年，升幅大約5.7倍。該舖位市值月租約16.35萬元，料新買家享租金回報3.6厘。據悉，該舖位於2005至2021年期間，曾由卓悅美容租用，高峰期租金每月45萬元。
舖位斜對面為垃圾站或影響價值
對於上述成交個案，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，舖位斜對面為垃圾站，或影響價值，不過舖位門闊約35呎，深約60呎，始終是面闊的旺舖，成交價依然較「抵買」。
