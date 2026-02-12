中原CEO黃偉雄撐舖市！1230萬購跑馬地景光街地舖　本人咁樣回應

零售街舖錄得地產界人士入市。中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄，最新斥1,230萬元承接跑馬地景光街一個地下舖位，呎價約13,667元。他表示，將購入作長線投資。而原業主持貨23年，舖價升值逾九成。



市場消息指，涉及舖位為跑馬地景光街26號地下舖，建築面積約900平方呎，新近以1,230萬元沽出，呎價約13,667元。該舖現由髮型屋租用，每月租金約4.5萬元，回報約4.4厘。

至於，原業主為大鴻輝集團，於2003年初斥640萬元購入，斥貨23年至今沽出，帳賺590萬元或約92.2%。

買家為中原CEO黃偉雄 擬作長線投資

據悉，新買家為中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄。他接受《香港01》查詢時透露，該舖成交價格相宜，相比該類舖位高峰期可達2,000萬至3,000萬元，現價折讓幅度顯著。選擇跑馬地景光街舖位，主要基於該區獨特的商業價值。他指出，跑馬地一帶與銅鑼灣、尖沙咀等傳統遊客旺區不同，人流未必「超旺」，但勝在極具穩定性。

譬如該舖位斜對面即為養和醫院，周邊聚集了大量醫療支援、康復用品公司，加上醫院員工眾多，帶來穩定的消費群。此外，跑馬地一帶民生消費力強勁，不受內地旅客減少等外圍因素影響。

新買家為中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄。（吳鍾坤攝）

長線持有非短炒 收租待日後升值

被問及未來部署，黃偉雄明確表示會作中長線投資，「而家完全買磚頭」。他計劃持有該物業至少3至4年，期間以收租為主，賺取穩定現金流，同時博取未來舖價升值，並無短期套現的打算，「慢慢等佢收租回升返，唔會話升少少跟住就套現。」

住宅已見底、工商舖最快今年第一季復甦

對於整體商舖市況，黃偉雄分析指，自去年底至今年初，住宅市場已明顯確認見底回升。相比之下，工商舖市場的復甦步伐會較「慢熱」，可能要待今年第一、二季才見明顯起色。但他對香港零售前景投下信心一票，認為儘管網購盛行，但實體舖位始終具有相容價值及稀缺性，故決定在此時作長線部署。

黃偉雄分析指，工商舖市場的復甦步伐會較「慢熱」，可能要待今年第一、二季才見明顯起色。（資料圖片）

早年多次沽出住宅物業 轉買舖位

事實上，黃偉雄早年多次沽出住宅物業，轉買民生區舖位。譬如於2022年中賣出西灣河逸濤灣一伙三房戶，套現2,280萬元。當時他向《香港01》表示，賣樓之舉是打算換貨，套現轉買入民生區舖位，以屯馬線沿線地區如土瓜灣為目標；並認為舖位收租屬「穩陣嘅投資」，較住宅租務更容易管理。