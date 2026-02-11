市區兩舖「一折價」10萬推拍　最終合共93萬沽、持貨15年大蝕三球

早前以「一折價」、開價僅10萬元推出拍賣的灣仔298電腦特區及旺角荷李活購物中心舖位，今日（11日）成功透過拍賣行沽出，成交價分別為44萬及49萬元，分別較15年買入價蝕讓約81%及約73%。據悉，該兩個舖位物業由同一名業主持有，是次沽貨合共蝕約322萬元。



獲約20組買家爭購

其中一間舖位位於灣仔298電腦特區UG層，建築面積約180平方呎，起拍價10萬元，呎價約556元，較銀行估價的140萬元大幅折讓約93%。該舖位最終獲約20組買家爭購，以44萬元沽出，呎價約2,444元。物業前身由電腦組裝及維修業務租戶經營，另該舖最新月租料5,000元左右。

原業主早於2010年7月斥資235萬元買入該舖位，即持貨逾15年半，轉手後帳面蝕191萬元或約81%。

↓↓灣仔298電腦特區UG層舖↓↓

+ 1

另一舖則位於旺角荷李活購物中心1樓，實用面積約100平方呎，同樣開價10萬元開拍，呎價約1,000元，較銀行估價的90萬元折讓約89%。該舖位今日吸引約20組買家爭購，最終以49萬元沽出，呎價約4,900元。

原業主於2010年10月以180萬元買入，持貨逾15年，帳面勁蝕131萬元或約73%。

放盤半年乏人問津 一折推出拍賣

值得留意，上述鋪位為同一業主持有，物業交吉放盤半年後仍乏人問津，業主遂決定忍痛「大劈價」推拍。

↓↓旺角荷李活購物中心1樓舖↓↓