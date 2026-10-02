今日新聞8分鐘｜維港驚現 「海上跑車」｜女子突橫過馬路遭撞倒地

蔡天鳳案．開案第二天｜蔡失蹤的下午 龍尾村傳來電鋸聲及煮食味

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，她的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑3人被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪的審訊（HCCC 198/2025），今（2日）在高等法院續審，審訊進入第二天，控方繼續讀出開案陳詞。

控方首天開案時提到，鄺球在事發前租下大埔龍尾村的村屋單位，今天陳詞進一步披露他們之後亦做出一系列舉動，均疑似為殺人計劃作準備，當中包括租車，及買下大量用品，包括電鋸、絞肉機，還有非常大的金屬湯煲，此外鄺港傑曾買下鐵鎚，控方懷疑這是行兇的武器。

向華炎妻子呂杏華逝世設靈 大批警員紅磡世界殯儀館外駐守

新義安創辦人向前長子向華炎去年底離世後，據悉向華炎的妻子呂杏華，較早時亦逝世。今日（10月1日）晚上，在紅磡世界殯儀館設靈。

尖沙咀兩間麥當勞凌晨爆滿 內地人佔多數 氣氛熱鬧

一連七日內地十一黃金周今日（2日）踏入第二日，《香港01》同日凌晨繼續前往油尖旺，以了解內地旅客訪港情況。

記者走訪的3間麥當勞，其中尖沙咀北京道分店有別於昨日（1日）做法，今日（2日）凌晨全場開放，店內座無虛席，以內地人為主；寶勒巷的麥當勞分店同樣爆滿，大多數都是內地人。至於旺角兩間網吧，客量和昨日（1日）相若。

深水灣香島道女途人橫過馬路 遭的士撞倒 起身繼續過路

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（1日）流傳一段「車Cam」影片，長約11秒，顯示當日下午1時許，Cam主沿深水灣香島道往淺水灣泳灘方向行駛，途經深水灣泳灘對開時，前方正有一輛的士行駛，另一輛城巴停靠在上址巴士站。

突然有一名戴太陽眼鏡、身穿淺藍色吊帶連身裙的低胸女子，沒有使用附近交通燈行人過路處，從巴士旁邊橫過馬路，的士收掣不及將她撞倒，女子一度伏在路面，其後撐起身體，一邊用左手摸右肩，一邊走到對面行人路，的士一度停車，影片便結束。

有片｜國慶維港驚現「海上跑車」夜行穿梭 發文者：比煙花更吸睛

網上流傳影片，一輛外觀如開篷跑車的快艇，昨日（1日）晚上在維多利亞港海面航行，其間它亮起頭尾燈，在傳統觀光船隻之間穿梭，宛如在陸地道路行駛的車輛，相當特別；發文者更指該船隻的出現「比煙花更吸眼球」。

Hotstone Yoga結業｜清潔工疑被下封口令 苦主指上月仍積極推銷

主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業，今日（10月1日）起結業。《香港01》記者下午到Hotstone Yoga觀塘分店視察，發現有多名苦主在門外聚集。苦主之一的侯小姐向記者透露，於7月購花費11,880元買了63堂套票，目前仍有44堂未使用，但卻在昨晚突然收到結業律師信。她又指，在場清潔工稱公司曾下達「封口令」不准向學員走漏風聲。事後她於Threads開設苦主群組，目前人數已達600多人。

另外苦主羅小姐就指，已光顧一至兩年，過往曾購買兩、三次套票，過程一直十分順利，因此從未想過會有結業風險。她續稱，早前職員開始積極地向她推銷，聲稱「遲啲會加價」，而每次見面時均不斷追問。最終在職員反覆不斷的催促下，羅小姐於上月花費19,800元購買了100堂的套票。

薄扶林車禍｜63歲鐵騎士捱Tesla撞昏迷 送院搶救後不治

有薄扶林昨晚（10月1日）發生嚴重車禍，一輛Tesla私家車及一輛電單車於域多利道及摩星嶺徑交界相撞。意外中，63歲姓黃鐵騎士頭部重創昏迷，隨即被送往醫院搶救，惜今日（2日）宣告不治。

50歲Tesla男司機當晚涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，他現已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

美東北部受風暴吹襲至少一死 新澤西街頭水淹驚現鯊魚游動

美國東北部多個州受東北風暴吹襲，暴雨導致嚴重水浸，強風亦令紐約至少一人被倒塌的樹壓死。主要受災的新澤西州頒布緊急狀態，更有鯊魚因水浸而游入街道，引起部份民眾恐慌。