恒大清盤｜清盤人以許家印名義　向富商張松橋及蔣大龍追191.5億

中國恒大集團因欠下2.5萬億款項，被頒令清盤，其創辦人許家印早前亦在內地被判無期徒刑。恒大的清盤人日前（30日）以許的名義入稟高等法院，指兩名富商蔣大龍及張松橋疑違約，向兩人追款約191.5億元。



入稟狀指，許曾借186.5億給張松橋，但張未有還款；另許又曾以5億元請蔣大龍提供商業建議，但指蔣無提供相關服務，故恒大的資產接管人向兩人討回該些款項。



兩案均有許家印的資產接管人代為入稟

首案原告為許家印，被告為蔣大龍；次案原告為許家印及XIN XIN(BVI)LIMITED，被告為張松橋。兩案均由其資產接管人杜艾迪（Edward Simon Middleton）及黃詠詩（Tiffany Wong）代表入稟。

張松橋有「重慶李嘉誠」之稱，為本港多間上市公司的主席。（資料圖片）

許家印早前已在內地被判終身監禁。

指許曾以5億請蔣提供商業建議

有關蔣大龍的入稟狀指，許及蔣在2020年6月22日達成協議，許會以5億聘請蔣提供商業建議等服務。蔣及後收到款項，但未依約提供上述服務。原告認為蔣涉違約等不當得利，故向對方追討有關賠償及相關利息。

指許曾借張松橋186.5億元

至於有關張松橋的入稟狀，原告指許家印及XIN XIN曾在2014年至2020年間，支付合共至少186.5億港元的款項。原告方指，許在支付上述款項時，期望張會還款，但張並未歸還款項或回報，亦沒有任何正當理由收受該筆款項，故原告方入稟追討。

張曾出資認購恒大股份

根據資料，有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，是上市公司中渝置地（01224）的主席，張曾是許家印在香港頂級富豪圈「大D會」的核心盟友。在恒大的擴張期，張曾出資認購恒大股份與債券，及在2015年將旗下中渝置地多個大型地產項目，以逾百億元作價轉讓予恒大。

蔣大龍是瑞典國家電汽車的創辦人

蔣大龍則是瑞典國家電動汽車（NEVS）創辦人，恒大在2019年以9.3億美元收購NEVS的51%股權，並委任蔣大龍出任中國恒大董事局副主席，兼恒大國能新能源汽車董事長。2020年6月期間，恒大汽車曾宣佈多款新車型。

許家人早前在內地被判無期徒刑

中國恒大的創辦人許家印，於2026年8月，在內地被深圳市中級人民法院一審判處無期徒刑、剝奪政治權利終身，及沒收個人全部財產