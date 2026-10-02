Hotstone Yoga結業｜海關接381宗舉報涉款$407萬　拘61歲公司董事

主打岩盤浴瑜伽的Hotstone Yoga日前突然全線結業，不少顧客反映上月仍被推銷課程。海關表示，今日採取特別執法行動打擊瑜伽中心不良營商手法，拘捕一名61歲男公司董事，他涉嫌違反《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行。海關晚上舉行簡報會講述行動詳情指，截至今午5時，已接獲381宗相關舉報，涉款共約407萬元，每宗舉報涉款由1,000元至4.6萬元不等。



消委會回覆查詢表示，截至今日（2日）下午5時，消委會共接獲286宗與該瑜伽中心結業的相關投訴，涉及金額共3,909,444元。屬苦主之一的藝人歐倩怡表示，苦主群組目前已增至約800人。



主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」突然結業，海關拘捕一名61歲男公司董事，涉嫌違反《商品說明條例》。（王譯揚攝）

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（9月30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後決定結業，即日起為最後營業日。翻查資料，該店自稱全港首創岩盤瑜伽的店舖，有逾100名瑜珈導師，高峰期全港設有7間分店，提供瑜伽、跳舞、健身等課程。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官莊啟成交代案情指，海關接獲市民投訴，指於該商戶購買預繳式瑜伽課程。因商戶突然結業，市民未能兌現全部服務。截至今午5時，海關接獲381宗相關舉報，涉款共約407萬元，每宗舉報涉款由1,000元至4.6萬元不等。

主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」突然結業，海關拘捕一名公司董事，指其涉嫌違反《商品說明條例》，海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官莊啟成交代案情。（王譯揚攝）

涉案商戶結業後，海關隨即成立專案隊伍跟進調查，並在過去兩日聯絡逾100名舉報人，了解每宗個案的資料；同時調查涉案商戶的背景及營運狀況。莊啟成續指，海關發現涉案商戶在結業前，仍有銷售服務課程，及接受消費者預繳式的付款，涉嫌觸犯《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行，即商戶接受付款時，未有合理理由相信能在指定時間內提供相應服務。

海關今日（2日）採取執法行動，拘捕一名本地男公司董事（61歲）。案件仍在調查中，海關正在調查涉案商戶，在結業前的營運及財政狀況，以及是否有不尋常的銷售活動，不排除有更多人被捕。莊啟成呼籲，受影響人士盡快向海關舉報。

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。（歐陽德浩攝）

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。於購買服務後，應保留交易單據及合約等文件，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

《香港01》記者日前到場視察，發現有多名苦主在觀塘分店門外聚集。（羅日昇攝）

有不少客戶對停業消息感驚訝，藝人歐倩怡亦是苦主之一。他們事前未獲公司通知，部份人更被推銷課程、最近才續會，預繳約1萬多港元，目前苦主群組已增至約800人，她稱已報警和向消委會投訴。