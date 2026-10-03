今日新聞8分鐘｜巴士迷影相爆衝突 ｜黃澤林亞運網球男單奪金

粉嶺公路私家車疑避車撞Uber Taxi 的士司機送院 警推車開路

粉嶺公路發生車禍。昨晚（2日）10時許，一輛私家車沿粉嶺公路左線往元朗方向行駛，途經和合石村對開時，53歲彭姓女司機報稱遇到的士切線，所以避車，和鄰線另一輛的士相撞，捱撞45歲王姓的士男司機頸腹受傷，清醒由救護車送往北區醫院接受治理。

葵涌司機接單送貨 懷疑藏毒品舉報 警檢走白色可疑粉末拉1人

今日（3日）凌晨5時30分，警方接獲一名男司機報案，指透過手機應用程式接單送貨，由新界送到西九龍交予接頭人。惟行駛途中感到可疑，懷疑貨物內藏違禁品，於是將車停在葵涌道往美孚方向、瑪嘉烈醫院對開，檢查貨物及報案。

飛鵝山自殺崖攀石意外｜兩男傷一人昏迷不治 均為休班救護總隊目

飛鵝山自殺崖今午（2日）發生攀山意外，兩名男子攀石期間，其中一人游繩下降時，意外失足由高處墮下，消防趕至冒雨游繩搜救，終在約25米深山崖尋獲已昏迷的51歲姓黃事主。政府飛行服務隊派出直升機到場，將他送往東區醫院搶救，抵院時要用自動心外壓機急救，其後證實不治，死因有待驗屍後確定；事主的同行49歲姓黃同事攀爬時頭頸受傷，幸仍清醒，同樣由直升機送東區醫院治理，案件列作「有人從高處墮下」及「搜索與救援」。

天水圍2巴士迷影巴士爆衝突 黑衣男猛推撐傘男 警列糾紛

社交媒體10月2日流傳多段影片和多張照片，顯示天水圍市中心公共運輸交匯處、嘉恩街近栢慧豪園，消息稱，由於港鐵有一輛型號的巴士10月3日退役，昨日行走K74線，吸引大批巴士迷登車及拍攝。同晚8時許，巴士完成最後一程返回上址總站時，多名巴士迷站出馬路拍攝。許多人長期站在車頭位置，發生互相推撞，有人即場報警。警方接報到場，將3名巴士迷帶上警車調查。

亞運會2026｜黃澤林網球男單歷史性奪金 兼得洛杉磯奧運資格

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）周五在亞運準決賽反勝烏茲別克球手蘇坦路夫（Khumoyun Sultanov）殺入金牌戰，將與中國球手吳易昺上演今屆亞運網球項目「夢幻對決」。最終黃澤林以直落兩盤6：2、6：4勝出，歷史性為香港取得一面運網球男子單打金牌。

值得一提是，今場賽事的勝方，只要在2028年6月12日之前能保住世界排名在前500名之內，將直接取得2028洛杉磯奧運入場券。

SpaceX星艦驚見UFO比城市大？神秘光點突現太空直播引熱議

SpaceX星艦（Starship）第14次試飛首次成功進入地球軌道，但官方直播畫面卻出現神秘發光物體，引發UFO愛好者討論。有網友宣稱，畫面中的物體看起來像「外星母艦」，甚至比一座城市還大。SpaceX目前沒有針對相關說法發表評論，NASA則聚焦任務本身的進展。

網約車司機日做10小時養家 憂抽唔中牌如受核彈打擊 盼全職優先

「已經一百歲劈半，仲可以做邊行呢？呢個問題莫講你問我，我每一日都問緊自己。」新冠疫情期間因失業轉投網約車行列的Tony，苦等多年終於迎來合法化，欣喜一瞬，隨之得悉政府僅發一萬個網約車牌照限額，令他再次面臨失業的陰影，他直言如抽不中牌，恐承受「核彈級」打擊。