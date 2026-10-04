亞運會2026︱中日韓再列獎牌榜三甲　中國169金稱霸　香港排第9名

撰文：吳慕兒
出版：更新：

2026亞運會曲終人散，獎牌榜以列形勢與上屆大同小異，中國、日本、韓國、印度、烏茲別克再次位列前五名，中國以169金89銀83銅共341面獎牌，自1982年新德里亞運以來連續12屆排榜首，寫下境外亞運最佳成績。香港隊以11金19銀24銅共54面獎牌，創下亞運歷屆最佳成績的同時，亦能夠在獎牌榜打入前十名，排第九位。

2026名古屋亞運會，中國和香港均創下佳績。（路透社）

中國今屆亞運奪169金創境外最佳　傳統強項保優勢　新興項目有驚喜

中國隊再次在亞運展現實力，強項跳水包辦全部10面金牌，游泳、射擊、田徑等「傳統優勢項目」亦延續強勢，場地單車亦收穫6金，同時在高爾夫球、霹靂舞等新興項目取得突破，高爾夫球獲男、女團金牌，霹靂舞獲女子組金牌。

中國隊在男足銅牌戰互射十二碼勝烏茲別克，時隔28年再踏亞運頒獎台。（路透社）

中國男足時隔28年再上亞運頒獎台　女足銅牌戰失利

就連足球項目亦有驚喜，中國在男子足球銅牌戰與烏茲別克在法定時間踢成2：2，門將李昊在互射十二碼兩次撲救，領中國贏4：3，時隔28年再度站上亞運男足頒獎台，同時亦是自2002年男足改制由U23代表隊參賽至今中國隊首次獲得亞運男足獎牌。較為可惜的是，中國女足4強不敵朝鮮，銅牌戰再負韓國，無緣踏上頒獎台。

亞運會2026｜香港十金創歷史　風帆小將張子悅黃梓豪奪破紀錄金牌亞運2026｜沈曉榆奪香港第一金　女子長拳封后　三戰亞運終圓夢
香港隊在亞運會2026表現出色，寫下獎牌新紀錄，獎牌榜名列第九位。（路透社）

香港晉身2026名古屋亞運會獎牌榜前十位

2026亞運會獎牌榜（只列前十位）

排名／國家

總數

1. 中國

169

89

83

341

2. 日本

83

95

91

269

3. 韓國

39

43

68

150

4. 印度

21

27

37

85

5. 烏茲別克

21

25

24

70

6. 伊朗

19

18

15

52

7. 泰國

18

13

21

52

8. 哈薩克

12

24

48

84

9. 香港

11

19

24

54

10. 巴林

11

5

6

22

名古屋亞運2026港隊獎牌榜+最新賽果｜香港11金19銀24銅破紀錄亞運會2026｜張家朗罕見吐露傷情與心結　「應是最後一屆亞運」亞運會2026．港隊游泳總結︱不再是何詩蓓一人團隊　小將相繼冒起亞運2026｜何詩蓓：最後一屆亞運　一個月前受傷有感身體已發訊號亞運2026黃澤林奪金 3年間世界排名坐火箭 熱愛網球少年勇敢追夢亞運會2026場地單車｜李思穎全能賽失銀留憾　與師姐對話重視笑顏亞運會2026｜劉慕裳洪晧崴相識二十載　從1C班課室走到亞運頒獎台亞運2026︱「完美之后」劉慕裳　挑戰者變世一角度換轉初心未變
亞運會
名古屋亞運2026
名古屋亞運中外焦點
中國運動員
日本運動員
韓國運動員
名古屋亞運獎牌榜
HK01 Space Promotion