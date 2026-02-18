IFC往中環天星碼頭行人天橋最後一日　19年歷史　煙花過後成回憶

恒基地產早前宣布，中環新海濱旗艦項目「Central Yards」接駁國際金融中心商場（IFC Mall）和天星碼頭的全新臨時行人通道將於明日（19日）正式啟用。現有的行人天橋亦將同時封閉並拆卸。天星碼頭現址在2006年底啟用，天橋在約半年後駁通，即已服務港人近19年，惟在城市發展下，今晚將伴隨消散的煙花走入市民的回憶。



啟用近20年、連接中環國際金融中心商場至天星碼頭的行人天橋，將於2月19日停用。 （鄭梓峰攝）

現有連接國際金融中心商場和天星碼頭的天橋，隨著天星碼頭在2006年搬遷到現址於2007年6月啟用，由政府興建。2021年，政府以508億批出中環海濱3號用地招標予恒地，創下歷來最貴地皮紀錄。大部分天橋位置被納入該私人地段範圍，即轉交恒地。

連接中環國際金融中心商場至天星碼頭的行人天橋，將於2月19日停用，由恒基地產的新海濱旗艦項目「Central Yards」的全新臨時行人通道代替。 （鄭梓峰攝）

恒基指，全新臨時行人通道出入口，毗鄰現有行人天橋的兩端，配置24小時空調系統及藝術元素。連接中環碼頭部分採用半開放式設計，與中環海濱一帶、維港景致及大自然無縫融合。

2027年商場啟用後 臨時行人通道會改建海景平台

「Central Yards」項目第一期計劃於今年第二季平頂，2027年開幕。恒基指，第一期商場啟用時，臨時行人通道會拆卸，並改造多功能綠化海景平台。公眾屆時將可經由商場通道往返中環海濱和國際金融中心。

至於第二期則預計於2032年落成，恒基指，項目將進一步提升中環成為兼具創新與活力的國際地標。