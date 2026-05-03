黃色暴雨警告｜Mikiki連接AIRSIDE有蓋天橋漏水　頓成「水舞間」

天文台於今午（5月3日）發出黃色暴雨警告信號，全港多區均受大雨影響，包括新蒲崗一帶。有網民在社交平台發布帖文，並附上圖片及短片，連接新蒲崗Mikiki及啟德AIRSIDE的有蓋行人天橋不敵暴雨漏水，呈「瀑布」狀態，現場頓成「水舞間」。



天文台於今午（5月3日）發出黃色暴雨警告信號，連接Mikiki及AIRSIDE的有蓋行人天橋不敵暴雨漏水。（victorinhk@Threads）

天文台於今午（5月3日）發出黃色暴雨警告信號，連接Mikiki及AIRSIDE的有蓋行人天橋不敵暴雨漏水。（victorinhk@Threads）

行人天橋漏水呈「瀑布」狀態 地面出現積水

天文台在今日下午2時20分發出黃色暴雨警告信號，至傍晚5時50分才取消，全港多區均受大雨影響，當中連接兩個商場AIRSIDE及Mikiki的有蓋行人天橋不適暴雨，出現嚴重漏水。從網民在社交平台Threads上發布的短片所見，該處的漏水呈「瀑布」狀態，地面亦出現積水。

天文台於今午（5月3日）發出黃色暴雨警告信號，全港多區均受大雨影響。圖示連接Mikiki及AIRSIDE的有蓋行人天橋。（victorinhk@Threads）

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