黃色暴雨警告｜Mikiki連接AIRSIDE有蓋天橋漏水 頓成「水舞間」
撰文：董素琛
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天文台於今午（5月3日）發出黃色暴雨警告信號，全港多區均受大雨影響，包括新蒲崗一帶。有網民在社交平台發布帖文，並附上圖片及短片，連接新蒲崗Mikiki及啟德AIRSIDE的有蓋行人天橋不敵暴雨漏水，呈「瀑布」狀態，現場頓成「水舞間」。
行人天橋漏水呈「瀑布」狀態 地面出現積水
天文台在今日下午2時20分發出黃色暴雨警告信號，至傍晚5時50分才取消，全港多區均受大雨影響，當中連接兩個商場AIRSIDE及Mikiki的有蓋行人天橋不適暴雨，出現嚴重漏水。從網民在社交平台Threads上發布的短片所見，該處的漏水呈「瀑布」狀態，地面亦出現積水。
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