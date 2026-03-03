中環變天｜IFC天橋後地標再消失　啟用50年郵政總局最快明年中拆

隨着啟用近19年、連接國際金融中心商場與中環天星碼頭的民耀街行人天橋被拆卸，標誌着中環海濱三號用地的現有地標將逐步消散。座落於恒基地產新商業項目第二期發展用地的郵政總局，以及天星停車場，亦已進入倒數階段，預計明年拆卸。



恒基表示，重置後的郵政設施預計2027年第二季左右落成，投入服務後，集團會按照地契要求，清拆現有郵政總局大樓。



分別有近70年及近50年歷史的天星停車場及中環郵政總局預計明年內拆卸。（陳葦慈攝）

有近50年歷史的中環郵政總局預計明年內拆卸。（陳葦慈攝）

有近50年歷史的中環郵政總局預計明年內拆卸。（陳葦慈攝）

四代郵政總局近碼頭 方便接收從船隻運抵信件

位於康樂廣場的郵政總局為本港第四代總局，自1976年啟用，見證了香港從轉口港躍升為國際金融中心的黃金時代半世紀。它承襲了前三代依海而建的傳統，選址鄰近舊天星碼頭，方便接收從船隻運抵的信件。

政府設計師採用了當時流行的現代主義建築風格，強調功能至上與簡約線條，造型實用方正，外牆鋪白色瓷磚，並有茶色玻璃和鋁質窗框。總局與鄰近的大會堂及天星停車場相互呼應，共同構築成中環海濱的現代主義建築群。

天星停車場為現代主義建築，外牆簡約，並用上通花磚設計。（陳葦慈攝）

天星停車場為香港首個多層停車場，有近70年歷史。（陳葦慈攝）

天星停車場為香港首個多層停車場，最頂的第三層為露天停車場。（資料圖片）

天星停車場1957年建造 是現代主義標誌

至於同樣位於重建範圍的天星停車場，歷史更為悠久，於1957年由政府建造，當時其對出便是舊天星碼頭及海邊，與郵政總局一樣，見證了中環海濱多期填海的轉變。停車場一樓北面及南面的外牆，均用上通花磚設計，具自然通風功能，同時是現代主義的標誌。

頂層露天成打卡勝地 CHANEL曾舉辦藝術展覽

由於頂層露天，南望中環摩天樓群、北瞰維多利亞港，多年來一直是打卡勝地，連奢侈品牌CHANEL亦曾選址舉辦藝術展覽。在寸金尺土的中環核心區，天星停車場以相宜的收費成為無數車主的救星，其清拆後，區內僅剩同屬政府的大會堂停車場及林士街停車場維持同一收費。

郵政總局日後將重置於龍和道以北、耀星街以南的大樓地面及地庫（圖中紫色部分），共有三層，原預計2026年落成。（城規會文件）

郵政總局日後將重置於龍和道以北、耀星街以南的大樓地面及地庫（圖中紫色部分），共有三層，原預計2026年落成。（城規會文件）

古諮會不為1970年或以後落成的建築物評級

規劃署於2008年展開《中環新海濱城市設計研究》，當時諮詢文件沒有直接提及拆卸郵政總局，惟在設計及模型中剔除郵政總局位置。到2016年，政府指當時市民支持發展海濱作商業用途，並提出重置郵政總局計劃。事件引來不少討論，古物諮詢委員會其後曾討論郵政總局的評級事宜，惟最終按早年決定，不為1970年或以後落成的建築物評級。

郵政總局日後重置於新大樓地面及地庫 共有三層

據後來投得地段的恒地向城規會提交的文件，項目以「橋」為設計概念，分兩期興建3幢約6至10層高商廈，天台將接駁為連貫的園景行人平台。郵政總局日後將重置於龍和道以北、耀星街以南的大樓地面及地庫，共有三層；停車場亦會位於同一大樓的地庫。至於郵政總局及天星多層停車場現址，被納入作第二期發展，預計2031年完成。

有近50年歷史的中環郵政總局預計明年內拆卸，附近已成為工地。（陳葦慈攝）

有近70年歷史的天星停車場預計將於明年內拆卸。（陳葦慈攝）

+ 2

恒基地產：待新郵政設施投入服務後才拆郵政總局大樓

恒基地產發言人回覆《香港01》表示，中環海濱三號用地新項目「Central Yards」第一期預計於2026年第二季平頂， 2027年開幕，與地區相關的郵政設施位於第一期，預計2027年第二季左右落成。待新郵政設施投入服務後，集團會按照地契要求，清拆現有位於中環康樂廣場的郵政總局大樓，拆卸工程預計需時六至八個月。

發展局則表示，根據用地的規劃大綱，郵政總局將需要拆卸，以配合發展並落實締造更富吸引力、多元和暢達中環新海濱的願景。局方又指，規劃大綱經過廣泛公眾參與活動及諮詢持分者後所制定，並由城規會通過。拆卸郵政總局的要求亦已納入當年有關的招標文件中，由中標的發展商發展用地時落實。