東涌綫延綫｜東涌至欣澳站11.28提早2小時收車　配合安裝波口

港鐵公布由於東涌東段需進行大型路軌工程，包括鋪設新路軌及安裝道岔（波口），讓東涌綫列車可改道通往未來東涌東站，第三次關鍵波口安裝工序將於11月28日深夜進行。當晚往來東涌站至欣澳站的列車服務將提前於晚上約11時完結，以騰出路軌集中完成相關關鍵工序。港鐵將安排免費接駁巴士往來東涌站及欣澳站，協助乘客繼續行程。



東涌東站日後將設於圖示位置。（夏家朗攝）

第四次波口安裝工序預計明年進行

東涌東段的大型路軌工程包括4個關鍵波口安裝工序，以及改裝架空電纜等鐵路設施。今次進行的為第三次波口安裝工序，相關安裝複雜且需無間斷進行，完成後亦必須進行通車前測試。因此需稍為延長非行車時間，以安全和嚴謹地完成相關工序。按目前進度，第四次波口安裝工序預計會於明年進行。

港鐵表示，此前兩次安裝波口時所作的服務調整均運作暢順，港鐵感謝乘客的配合。而為配合今次安裝工序，東涌線列車服務亦會相應作出調整，安排與之前兩次大致相同。

東涌東站是地面車站，設架空車站大堂，並設兩個出入口，由行人天橋連接未來東涌東新發展區。（港鐵提供圖片/模擬圖片）

11.28收車後將有免費接駁巴士接載

於11月28日晚，東涌站與欣澳站之間的列車服務將提前約兩小時，即於晚上約11時完結。屆時將有免費接駁巴士接載乘客往來東涌站及欣澳站，直至正常收車時間。至於往來欣澳站及香港站之間的列車服務則會維持正常。

港鐵呼籲乘客留意當晚尾班列車的開出時間，車站方面會加派人手及增設指示，協助和提醒乘客。

港鐵表示，會盡力確保工程順利進行，讓東涌綫於翌日頭班車起恢復正常服務。 若過程中遇到不可預見的情況，公司會盡力採取相應的應變措施，努力將影響減低，如有任何相應的服務調整將會盡早通知公眾。